女科員刑責 比帶壞她的男友重

台北市政府社會局女科員劉如婕（見圖），涉嫌將男友周冠亘給她的大麻煙彈，在北市府三樓吸菸區賣給詹姓男子。（資料照）

2024/06/08 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市政府社會局女科員劉如婕，將男友周冠亘無償給她的大麻煙彈賣給詹姓男子，被依販賣二級毒品罪起訴。從目前案情可見，劉女的大麻煙彈是來自於長期購毒的周男，但周男只被依轉讓禁藥、持有二級毒品罪起訴，相較之下，劉女刑責比男友嚴重許多，辦案人員懷疑她是誤交男友而被「帶壞」，結局卻可能比男友關更久，真的是「愛到卡慘死」。

劉如婕販毒 最輕判10年

周冠亘供毒 最重判7年

檢警查出，周男從去年十二月至今年一月間多次向上游購入大麻毒品，陸續買入三十五克大麻、十八支大麻煙彈，誇張的是，周男和藥頭交易的場所，都是在台北市信義區精華地段，附近有許多夜店、酒吧，平日人潮眾多，他多次大膽在鬧區買毒，行徑相當囂張。

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據了解，周男疑為小藥頭，還涉入其他買賣毒品案件，檢方另案偵辦中，但他始終不願供出賣大麻給他的上游「Mark」的真實身分。

辦案人員依目前案情研判，劉女的大麻與菸彈都是來自周男，很可能是被男友帶壞，若依起訴事實判刑，劉女販賣大麻，將面臨無期徒刑或十年以上重刑。

周男依轉讓禁藥罪、持有二級毒品純質淨重廿五克以上罪起訴，二罪的法定刑度分別七年以下，以及六月至五年徒刑，兩人的刑責差很大。

此外，劉女被捕後認罪，獲交保後卻翻供不認帳，讓檢察官氣炸，認定她犯後態度惡劣，建請法官從重量刑；法界人士說，若法官認同檢方見解，劉女恐難獲減刑，其刑度有可能從十年起跳，判更重也不無可能。

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