大麻煙彈攻進流行圈 小心肺炎重症纏身

電子煙加入大麻，對人體的傷害頗大。圖為警方查獲的大麻煙彈。（ 資料照）

2024/06/08 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕由於吸食大麻，易讓人聞到身上的一股大麻煙草味，也因而易被警方查獲，電子煙中添加大麻成分後，少了大麻味，加上現今電子煙吸食組群有年輕化現象，因而大麻電子煙不僅在特定的電競、網紅圈流行，接觸施用的市場也隨著年齡層下降而擴大，大麻煙彈的價格亦節節升高，黑市販售價五ＣＣ就要價約五千元。

但民眾千萬勿以為這只是追逐一種流行、一個趨勢，實則它對人體的傷害頗大。胸腔內科醫師蘇一峰就曾憂心地提醒，美國已超過兩千名年輕人，因為使用大麻電子煙而變成肺炎重症，其中部分已死亡，「大麻加電子煙真的很危險」。

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鑑於吸食大麻，身上會有大麻菸草味，不肖業者轉而提煉大麻中的「四氫大麻酚」、「大麻二酚」作成大麻煙油添加電子煙內，讓吸用大麻電子煙沒有味道；還有人直接將大麻摻入電子煙的煙油中，以「自然系電子菸」為噱頭販售，吸引吸用族群「嚐鮮」。

二○一六年有一項全國青少年的煙草調查，發覺近三分之一高中生、和四分之一中學生報告使用過電子煙，還有人稱他們在電子煙中使用了大麻；由於孩子的大腦仍在發育，吸食大麻尤易帶來風險，包括影響記憶力、注意力、心理健康、成癮和學業成績較差等問題。

嚴重的是，業者將「四氫大麻酚」做成大麻煙油添入電子煙，透過電池供電設備加熱，內容物霧化後讓人吸入，但大麻電子煙的氣霧不僅是「水蒸氣」，它可能含有殘留溶劑、殺蟲劑和其他含有一氧化碳、焦油、氨和其他對肺部及呼吸道健康有害的副產品。

蘇一峰近日在臉書發文指出，美國已有超過兩千名年輕人，使用大麻電子煙而變成肺炎重症，部分已死亡；美國經驗發現，肺炎重症的患者，其中九成是使用大麻電子煙。

蘇一峰解釋，大麻電子煙中會添加「維生素E醋酸酯」，本來是用來穩定大麻四氫大麻酚，沒想到對肺部有強毒性，維生素E醋酸酯這個東西可以拿來擦皮膚保濕，可是吸入肺部反而會致死。

二○一九年八月，美國爆發多起電子煙肺傷害（EVALI）嚴重肺病案例，至二○二○年二月十八日，二千八百零七例住院，六十八例死亡。紐約州衛生部曾調查三十四例患有嚴重肺部疾病的患者，發覺他們使用了不同的電子煙產品，且經測試，大多數大麻電子煙產品中維生素E醋酸酯的含量極高。

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