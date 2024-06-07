Gogoro改裝燃油！車行老闆把基隆馬路當賽道 飆直線加速

Gogoro改裝成燃油機車。（記者林嘉東翻攝）。

2024/06/07 22:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕薛姓改裝車行老闆夥同他訓練的2名機車賽車手，把基隆市區道路當成賽道飆車，警方提前部署，3人仍兔脫。警方鍥而不捨，先逮到薛男、陳姓與許姓賽車手，查扣Gogoro改裝成燃油機車等改裝車，再溯源追出號召飆車的陳男；警訊後，昨天將薛男等4人依違反刑法「妨害公眾往來安全罪」究辦。

陳姓男子在改裝機車LINE群組號召到七堵火車站旁明德二路上競速，約定在筆直市區道路比150公尺短距離直線加速。

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警方獲報調派多名警力提前到場蒐證，5日凌晨1點38分，3輛改裝機車在七堵明德二路、實踐路口號誌燈前一字排開，3輛騎士同聲大喊「321」狂催油門，3輛機車瞬間排放大量白煙，不顧紅燈號誌亮起加速往前衝。

警方見時機成熟，前後包夾，但3輛改裝車趁隙兔脫。警方循線追緝，掌握其中一輛 改裝機車車主是31歲薛姓男子，而他在基隆市東明路經營改裝機車行，他將Gogoro電動機車改為燃油機車，當天找來他訓練的20歲陳姓與19歲許姓賽車手參與街頭飆車。

警方逮到薛男等3人後，查出幕後號召飆車的是23歲陳姓男子，他透過LINE群組揪團揪了10幾人，還好警方提前掌握情資，及時遏止飆車歪風。警方昨天將陳男拘提到案後，依違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第三分局長童寶賢呼籲，改裝車輛引起環境噪音令人反感，影響社區安寧秩序，任意於道路上飆車更將構成刑法公共危險罪，警方將持續針對改裝噪音車及飆車行為強勢執法，確保民眾生活安寧及用路人交通安全。

薛姓改裝機車行老闆將Gogoro電動機車改為燃油機車。（記者林嘉東翻攝）

薛姓改裝機車行老闆將電動機車改為燃油機車，與2名賽車手在馬路上飆車，警方逮人查扣改裝機車。（記者林嘉東翻攝）

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