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    2度碰觸少女仍續任少調官 惡習不改...4名女同事再受害

    多名女同事被王姓少調官襲臀。（示意圖）

    多名女同事被王姓少調官襲臀。（示意圖）

    2021/10/30 18:31

    〔記者吳政峰／台北報導〕專門調查與輔導少年事件的王姓男少年調查官，2013年間利用職務之便，兩度不當接觸所觀護的少女，被記一大過，續任少調官，沒想到2020年間，他又被4名女同事指控摸胸、襲臀，雖然4女考量同事情誼，不願提出性騷擾申訴，司法院仍函送懲戒法院。合議庭認性騷擾屬實，但他已深刻反省，日前判降兩級改敘。

    王男為專門處理少年事件的調查官，2013年間，奉命監督與照護一名受觀護的少女，卻利用職務之便兩度不當碰觸身體，讓少女感到不舒服。法院認王男行為不檢，有損司法信譽，記一大過處分，並限制他日後只能分辦少男案件。

    豈料，2020年間，又傳出4名女同事陸續遭到王男騷擾。A女表示，王男教她假日如何刷卡開啟柵欄時，手肘刻意碰觸她胸部2次；某次，王男到她的辦公室坐沙發，摸其大腿外側。B女指出，她在佐理員辦公室和志工講話，王男經過時，以手揮觸她的背部到臀部，有次則是碰左手臂。C女則稱無端遭王男摸肩膀。

    D女說，到新竹誠正中學慰輔少年，發資料給少年填寫時，被王男碰臀部；另外，她多次在佐理員辦公室的影印機前影印文件時，遭經過的王男碰觸臀部；某次，她與王男一起搭公務車出差，王男竟伸手欲摸她大腿的牛仔褲破洞問「這樣會不會冷？」

    因王男屢次對辦公室同仁不當肢體碰觸，主管遂當面告誡，請他與同事保持適當人際距離。惟過沒多久，王男進入辦公室內拿東西時，又用左手碰觸A女的臀部右側，令A女感到不舒服，不再隱忍，向該院書記官長報告，但考量同事情誼，不願提出性騷擾申訴。

    該院性騷擾申訴處理評議委員會決議，雖然被害人不提申訴，不予評議，但仍送考績委員會審議，考績會決議建議核予記過二次，司法院則將全案函請懲戒法院審理。

    王男辯稱沒有對同事吃豆腐或性騷擾的意思，強調是不慎碰觸，當時未意識或察覺到有碰觸，主管也沒有明確告知是哪些情境、動作讓同事有不舒服的感受，以致於自我提醒調整不夠澈底，但懲戒法院認為這些都是避重就輕之詞，不足採信。

    懲戒法院指出，王男於辦公室或執行公務過程中，屢對女同事有碰觸胸部、臀部等不當行為，使女同事受到困擾，確屬「性別工作平等法」的性騷擾，不僅侵害女同事人格尊嚴，且妨害同事人際關係信任，嚴重損害政府信譽。

    懲戒法院表示，王男2013年間曾對受保護的少女不當肢體碰觸，遭記一大過處分，竟又多次不當肢體碰觸數名女同事，經主管當面告誡後，仍繼續為之，惟審酌他已表示深切反省澈底改正，合議庭評議後判他降兩級改敘，未撤職，可上訴。

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