國二女被2男同學強迫廁所口交 因遠距上課才曝光

女學生小玲被2名男同學逼迫口交，全案因小玲在家遠距上課時，被母親發現異樣簡訊才曝光。示意圖，非新聞中地點。（資料照）

2021/08/28 11:11

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市1間私立中學今年3月發生國二女學生小玲（15歲）被2名男同學小明（15歲）及小強（15歲）逼迫口交事件，全案因小玲在家遠距上課時，被母親發現異樣簡訊才曝光。校方表示，已於4月29日召開性平會議啟動調查，並加強輔導3名學生。

據了解，小玲於109學年度下學期開學初，因單獨前往離教室較遠廁所，被小明及小強尾隨強迫在男廁內口交，事發後2名男同學更揚言以後不從，要讓全校知道這件事。小玲雖然害怕下不敢聲張，但也拒絕2男後續要求，不料沒過多久，部分男同學看到她都會暗示或傳訊息說：「可以2K半（意指2千元半套）嗎？」讓她大受打擊。

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消息指出，原先小玲不敢將此事告訴師長，後來因為疫情全面在家上課，小玲母親發現男同學傳的訊息，追問之下才知道她被侵犯及霸凌，母親也憤而到警局提告。

校方表示，4月27日接獲消息即進行校安通報，並於4月29日召開校園性平事件處理會議，決議組成3人調查小組調查，分別約請疑似行為人、被行為人家長到校，共同研討對學生的輔導工作。目前全案正撰寫調查報告進行事實認定中，調查報告完成後，將對被行為人、行為人等實施心理輔導及性平教育。

教育局指出，全案正撰寫調查報告中，因尚有需釐清部分，已督請學校儘速依據性平法規定完成事件調查及落實相關輔導策略。針對疑似行為學生及疑似被害學生，已分別約請家長到校，並請導師協助照護兩方學生，並請學校加強師生性平教育，強化性平意識以自我保護。

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