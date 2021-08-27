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    貌美輕熟女控撿屍性侵 整形名醫判刑4年確定將入獄

    整形名醫張耀元判刑4年確定。（資料照，記者翻攝臉書）

    整形名醫張耀元判刑4年確定。（資料照，記者翻攝臉書）

    2021/08/27 11:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名外貌姣好的輕熟女2018年間陪整形名醫張耀元品酒，未料黃湯下肚意識不清，迷迷糊糊間，被張耀元帶去旅館嘿咻。一星期後，輕熟女越想越不對勁，質疑遭到張下藥迷姦，決定提告。高院更一審認定張耀元趁著輕熟女泥醉性侵，觸犯乘機性交罪，判刑4年，日前最高法院維持原判，全案確定。

    判決指出，2018年元月間，張耀元與一群友人在台北市一間餐廳用餐，席間邀一名輕熟女轉赴私人酒窖品酒，輕熟女不疑有他，陪著張耀元前往，在酒窖內陸續喝下紅酒、白酒、香檳等酒品，酒精的催化下，她意識逐漸不清，被張帶往旅館嘿咻。

    輕熟女事後越想越不對勁，自認平常酒量佳，但當天喝沒幾杯就醉了，疑似遭到有醫藥背景的張耀元下藥撿屍。她指控，恍惚當下仍感到被指侵及強迫口交，遭到玷汙，決定提告。

    提告距事發一星期，藥檢結果呈現陰性，但高院更一審調閱旅館監視器，發現輕熟女進入旅館時步履蹣跚，行動不穩，需人攙扶，行走時要扶著櫃檯或他人牽引，顯已到達泥醉程度。更一審認為，張耀元趁輕熟女意識不清性侵，事後未見悔意，亦未和解，評議後判刑4年。

    張耀元喊冤，表示兩人確有上旅館，但是絕無強迫、趁機或下藥迷姦之舉。

    但最高法院審理後，認定更一審認定事實與適用法條並沒有違誤，日前駁回上訴，全案確定，張耀元將要入獄服刑4年。

    43歲張耀元專長為眼整形、顏面整形、重建、抽脂等，經常上媒體解說醫美常識，具有相當知名度。

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