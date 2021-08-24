國中資優生誘騙少女上床挨告 爸幫喊冤：他很乖

判決示意圖。

2021/08/24 11:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕13歲少女小堇（化名）和家人吵架離家出走，她投靠剛認識的陳姓國中生，結果被陳姓少年帶去朋友家發生性行為，由於陳少未滿15歲，高雄少家法院裁定訓誡並予以假日生活輔導；小堇的爸媽另提民事求償索賠50萬元，陳的爸爸替兒子叫屈，直說兒子是前三名，平常都很乖，高雄簡易庭審理後，判陳少和陳父應賠13萬元。

判決指出，剛上國中的小堇，去年2月初透過朋友介紹認識學長陳姓少年，幾天後，小堇和家人吵架，她負氣離家出走後連絡到陳姓少年，並在陳姓少年的安排下，兩個人一起到小港區餐旅大學附近的友人家借宿。

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借宿當晚，小堇和陳男發生性行為，兩小無猜的過了一夜，沒有顧慮到小堇家人已焦急找人，經通報警方協尋後，警方循線找到小堇，並從小堇口中得知她與陳男發生性行為；小堇的爸媽氣得提告性侵，高雄少家法院審理後，裁定陳姓少年訓誡並予以假日生活輔導。

小堇爸媽不肯原諒陳姓少年，另提民事求償，以小堇名義求償30萬元，爸媽求償20萬元，高雄簡易庭審理時，陳姓少年的爸爸出庭替兒子喊冤，還說兒子本來是班上的前三名，，因為這件事情都無心讀書，功課一落千丈，且兩人發生行為都是自願沒有強迫，求償金額太高，他是單親家庭無力支付，最多只願賠5萬元。

法官審酌雙方家境和損害程度，發現陳姓少年的爸爸是搬家工人，收入不高，小堇的爸爸也只是粗工，日薪1千元、收入不固定，因此判陳姓少年和陳父應賠小堇10萬元、另須賠小堇爸爸3萬元，共應賠13萬元，可上訴。

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