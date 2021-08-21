男大生「撿屍」性侵學弟 自曝被強暴血淚史 法官輕判免入獄

台中高分院法官憐憫陳男心理受創，又已盡力彌補學弟，輕判並宣告緩刑，免除入獄之苦。（資料照）

2021/08/21 18:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市就讀大學四年級的陳姓男學生，去年6月間「撿屍」，性侵害喝醉的學弟，學弟起床覺得「屁股痛痛的啊」，懷疑被陳男性侵害而提告，台中地院一審依乘機性交罪判刑3年8月，陳男上訴二審時，自曝他就讀國中時，被陌生怪叔叔性侵害，造成心理創傷、個性扭曲，用「性」作為報復與恨意的抒發手段，二審法官頗同情他的境遇，考量陳男賠償38萬元，學弟也為他求情，改判陳男徒刑2年，再宣告緩刑5年，免除蹲苦窯之災。

判決書指出，陳男與學弟去年6月25日凌晨於酒吧喝酒，學弟喝得嘔吐爛醉，陳男將學弟載回租屋處，上午9時許，陳男離開後，甦醒的學弟感到屁股疼痛，沖澡後又發現肛門滲血，察覺有異而報警，警方於學弟內褲採集到陳男的精液基因，陳男卻否認犯行，他說，他先用衛生紙擦拭自己，之後，見學弟跌倒，他順手拿衛生紙擦拭學弟血跡，導致自己的體液基因，留在學弟身上。

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台中地院卻質疑，學弟摔倒，陳男卻拿衛生紙擦拭學弟的肛門，此說不合理，另外，學弟清醒後用簡訊詢問陳男，「我屁股痛痛的啊、我們有怎樣嗎」，陳男輕描淡寫答覆，他清晨6時許就離開，監視器畫面卻顯示，陳男遲至9時許離開，顯示陳男故意掩飾逗留的時間，認定陳男觸犯乘機性交罪，判刑3年8月。

陳男上訴二審，改口坦承犯行，雙方以38萬元和解，他還自曝自己於國中時代，被30多歲陌生男子性侵害的血淚史，事後又沒有適當輔導，造成他難以抹滅的傷害，對「性」的觀念扭曲，用「性」作為報復與恨意的抒發手段，學弟則向法官求情說，希望能從輕量刑，給學長自新機會。

台中高分院法官認為，陳男有心理創傷，又已盡力彌補學弟，當知警惕無再犯之虞，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，改判徒刑2年，並宣告緩刑5年，條件是參加法治教育4場次，可再上訴三審。

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