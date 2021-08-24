性侵被害人監控色狼動態 司法院列出6大重點

司法院與法務部共同致力建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，今年元旦開始在部分地院及檢察署試辦後，已於7月1日正式啟用。被害人可以主動提出聲請，即時獲知、掌握完整正確的案件資訊，不僅可以適時參與相關程序，亦得及時採取因應作為，降低其人身安全疑慮。（記者吳政峰攝）

2021/08/24 11:24

〔記者吳政峰／台北報導〕我國刑事政策長期偏向被告，輕忽被害人權益，屢遭批評，司改國是會議因而要求司法院與法務部建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，7月1日啟用。司法院今日列出新制的6大重點，提醒目前為性侵、殺人等重大刑案的被告可聲請這項服務，可獲得的資訊包括案件狀態與加害人在司法系統內的動態，希望能提升被害人的程序主體地位。

司法院指出，過去刑事案件的被害人，通常是被動接到法院的開庭通知，才能獲得關於案件審理的片面資訊；如有資訊落差，被害人對於刑事程序及自身安全，往往感到惶恐不安、難以決定或甚至放棄到法院陳述意見、參與程序或行使其他訴訟上的權利。

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有鑑於此，司法院與法務部共同致力建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，今年元旦開始在部分地院及檢察署試辦後，已於7月1日正式啟用。被害人可以主動提出聲請，即時獲知、掌握完整正確的案件資訊，不僅可以適時參與相關程序，亦得及時採取因應作為，降低其人身安全疑慮。

司法院23日發布「法院辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台業務應行注意事項」，以使法院在審判中辦理本平台的業務有所依循，並促進業務效能；期盼在系統及規範齊備之下，被害人能夠更為迅速簡便地獲得完整的案件資訊，進一步提昇被害人程序主體的地位。

司法院指出新制6大重點，首先，可以聲請使用該服務的案件範圍，包括：殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄人勒贖罪、性侵害犯罪等案件的被害人，及經法院認為案件資訊攸關被害人權益而有必要的其他案件被害人，但少年刑事案件不適用。

其次，被害人於審判中得聲請法院透過該平台提供的案件資訊，包括準備及審判程序期日、有關強制處分的決定、通緝及撤銷通緝、宣判期日及結果、移審、移送執行等。

第三，被害人無行為能力或限制行為能力或死亡者，得由其配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬提出聲請。

第四，聲請人於審判中聲請利用該平台服務者，應填具聲請狀，並可參考法院提供的例稿；法院收到聲請後，應儘速分案，且全卷密封。

第五，法院受理聲請後如核准，將以電子郵件發送案件資訊給聲請人，聲請人亦可自行至該平台網頁查詢案件資訊；法院認為必要時，例如：有資訊弱勢的情形，得併以其他適當的方式提供案件資訊。

最後，聲請人若不想要再收到案件資訊，亦可填具聲請狀，聲請停止利用該服務，法院即終止通知。

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