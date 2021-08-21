為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疫情二級警戒延至9/6 各法院9/1起恢復到院上班

    司法院宣布，9/1起各法院恢復到院上班。（記者吳政峰攝）

    司法院宣布，9/1起各法院恢復到院上班。（記者吳政峰攝）

    2021/08/21 23:10

    〔記者吳政峰／台北報導〕中央流行疫情指揮中心21日宣布，武漢肺炎全國疫情警戒第二級延長至9月6日，司法院考量最新疫情狀況，基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，延續視訊與實體開庭併行，另調整居家辦公措施，9月1日起，全體員工恢復到院上班。

    司法院指出，到9月6日前，各法院維持「可視訊或實體開庭，實體開庭須加強防疫」，基於防疫優先原則，若符合遠距視訊規定及軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益，斟酌個案情形，可使用遠距視訊方式開庭。

    司法院表示，若因個案情形，須採行實體開庭，應保持安全社交距離。在庭人數需控管，各法院會明定每一法庭審判活動區及旁聽區可容納的適當人數。法庭審判活動區，則須保持安全社交距離或設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座。若在庭人數超過可容納的適當人數上限時，應更換至較大法庭，或請超過上限的人員，改以增開一個以上延伸法庭等遠距視訊方式進行。

    此外，其他在法院及所屬機關內、外所舉辦有院外人員參與的業務或活動，亦依「遠距視訊與實體併行、實體加強防疫」原則辦理。室內超過80人、室外超過300人的集會活動應暫停，或改採視訊方式辦理。司法院並已延長辦案期限及暫停各類案件的辦案期限管考，以資因應，並會視疫情變化，隨時進行調整。

    司法院指出，考量疫情現況，並兼顧演練國民法官法庭運作之需求，由各法院斟酌當地疫情、人力及硬體狀況，逐步回復辦理國民法官模擬法庭。

    為了因應開學日期，司法院宣布，8月31日以前可1/3居家辦公，9月1日以後原則恢復到院辦公。為維持公務正常運作，並考量9月1日全國中小學開學，8月31日以前，司法院及所屬機關應維持至少三分之二到院辦公人力，由各機關視實際公務需求，彈性調高到院辦公人力比例；9月1日以後，恢復到院辦公，上下班也恢復正常時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二級警戒恐一路延到年底 陳時中：可能性很高
    2021/08/21 15:22

    二級警戒恐一路延到年底 陳時中：可能性很高
    社區清零不容易、印度株虎視眈眈／專家︰年底前恐難解除二級警戒
    2021/08/21 05:30

    社區清零不容易、印度株虎視眈眈／專家︰年底前恐難解除二級警戒
    法官、檢察官懲戒案 修法改採「公開審理」可旁聽
    2021/08/17 21:40

    法官、檢察官懲戒案 修法改採「公開審理」可旁聽

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門
    贈女友近千萬現金和房產…情斷想討回 旅外富商首役吞敗
    2021/08/21 09:29

    贈女友近千萬現金和房產…情斷想討回 旅外富商首役吞敗

    台南仁德工廠暗夜狂火 大批消防人車灌救
    2021/08/21 06:54

    台南仁德工廠暗夜狂火 大批消防人車灌救 影片

    漁船走私154隻名貴貓咪市價約600萬 海巡首次查獲
    2021/08/21 08:40

    漁船走私154隻名貴貓咪市價約600萬 海巡首次查獲 影片

    兩年兩度查獲性交易 樹林養心殿養生館遭強制斷水斷電
    2021/08/21 08:36

    兩年兩度查獲性交易 樹林養心殿養生館遭強制斷水斷電

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播