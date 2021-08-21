疫情二級警戒延至9/6 各法院9/1起恢復到院上班

司法院宣布，9/1起各法院恢復到院上班。（記者吳政峰攝）

2021/08/21 23:10

〔記者吳政峰／台北報導〕中央流行疫情指揮中心21日宣布，武漢肺炎全國疫情警戒第二級延長至9月6日，司法院考量最新疫情狀況，基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，延續視訊與實體開庭併行，另調整居家辦公措施，9月1日起，全體員工恢復到院上班。

司法院指出，到9月6日前，各法院維持「可視訊或實體開庭，實體開庭須加強防疫」，基於防疫優先原則，若符合遠距視訊規定及軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益，斟酌個案情形，可使用遠距視訊方式開庭。

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司法院表示，若因個案情形，須採行實體開庭，應保持安全社交距離。在庭人數需控管，各法院會明定每一法庭審判活動區及旁聽區可容納的適當人數。法庭審判活動區，則須保持安全社交距離或設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座。若在庭人數超過可容納的適當人數上限時，應更換至較大法庭，或請超過上限的人員，改以增開一個以上延伸法庭等遠距視訊方式進行。

此外，其他在法院及所屬機關內、外所舉辦有院外人員參與的業務或活動，亦依「遠距視訊與實體併行、實體加強防疫」原則辦理。室內超過80人、室外超過300人的集會活動應暫停，或改採視訊方式辦理。司法院並已延長辦案期限及暫停各類案件的辦案期限管考，以資因應，並會視疫情變化，隨時進行調整。

司法院指出，考量疫情現況，並兼顧演練國民法官法庭運作之需求，由各法院斟酌當地疫情、人力及硬體狀況，逐步回復辦理國民法官模擬法庭。

為了因應開學日期，司法院宣布，8月31日以前可1/3居家辦公，9月1日以後原則恢復到院辦公。為維持公務正常運作，並考量9月1日全國中小學開學，8月31日以前，司法院及所屬機關應維持至少三分之二到院辦公人力，由各機關視實際公務需求，彈性調高到院辦公人力比例；9月1日以後，恢復到院辦公，上下班也恢復正常時間。

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