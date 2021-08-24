恐怖情人持刀性侵女友 違反保護令傳送分屍新聞連結恐嚇

黃姓恐怖情人持刀性侵女友還無視保護令傳訊息威脅，被士院依攜帶凶器侵入住宅強制性交罪判刑7年10月，另恐嚇罪與違反保護令部分定應執行6月，得易科罰金。（示意圖）

2021/08/24 14:25

〔記者溫于德／台北報導〕黃姓恐怖情人前年持牛排刀赴女友家劃破衣物性侵，同時不顧女友已聲請保護令獲准，分享多起分屍案新聞連結並傳送訊息威脅「我要妳的人頭」。士林地院審結，依攜帶凶器侵入住宅強制性交罪判刑7年10月：另恐嚇罪與違反保護令部分定應執行6月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，前年8月6日，黃男持刀埋伏在女友淡水租屋處，見女友出門上班之際押回住處強逼口交、性交。隔月，黃男又傳訊息恫嚇：「我真的愛妳愛到瘋狂...離開這去地府報到我會在妳家門口喝藥物離開」、「本人將懸賞20萬找你本人還有你目前住的地方」。

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女友因黃男一連串恐怖行徑，向士院聲請保護令獲准，卻無法限制黃男加害行徑，依然傳送訊息恐嚇「如果有一天我抓到一條大魚，你願意不願意跟他交換，等我抓到那條魚，我想我會把他切下來紅燒或清蒸煮給你吃」，還分享知名分屍案的新聞連結嚇女友。

黃男到案後供稱，因為不同意女友提分手才到住處找人，女友當下也同意開門，且他並未攜帶牛排刀，而是拿桌上的水果刀劃傷女友，女友後來也同意發生性關係，否認強迫。

但女友指證歷歷地說，黃男持牛排刀衝進家裡，隨即劃破衣物並性侵，事後還要求服用避孕藥，而她之所以還願意配合吃飯，是擔心黃男再度情緒失控恐遭不測，才不敢求救、不敢逃跑。

士院採信女友證詞，並痛批黃男不思以理性方式處理分手事宜，竟攜帶凶器侵入住宅並性侵，還違反保護令恐嚇女友，嚴重戕害性自主權，同時藐視法院核發的保護令，依法判刑。

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