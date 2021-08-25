北市公立幼兒園傳虐童 捏乳頭戳肛門 家長控救助碰壁、遭「公審」

台北市議員邱威傑（右起）、林亮君、立委王婉諭、人本執行長馮喬蘭等人今偕同家長跟律師召開記者會，呼籲中央與地方針對教保機構不當管教案件處理流程，應盡快完備法定程序。（記者劉信德攝）

2021/08/25 12:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕台北市傳出公立幼稚園不當管教事件，教師不但被家長目睹對幼童破口大罵、肢體暴力，甚至出現疑似性侵行為，讓人痛心疾首；然而因中央法規不完善，造成家長申訴與求助頻頻碰壁，甚至還遭園方在兩百人大群組「公審」，身心靈二度受創。時代力量立委王婉諭與人本基金會等共同呼籲，教育部應比照「性平法」完備相關調查機制與流程，並保障陳情人或受害者隱私與權利。

律師黃義偉指出，該幼兒園曾被家長多次目睹教師不當管教事件，包括當眾言語暴力、擰拖行走、鉛筆畫手，甚至疑似有掐捏乳頭，甚至以異物疑似侵犯幼童肛門與生殖器之行為，家長反應後園方除未依法通報，甚至試圖息事寧人。而在家長報警後，園方還以法令不完備有行政瑕疵為由，拒絕提供相關監視器畫面。

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立委王婉諭表示，該案調查小組遭學校介入，讓學童心生恐懼，並讓家長不敢說出真相。調查委員應該有專業知識與能力與小孩對話，兒童權利公約的兒童表約權應受重視，教育部應建置專業的人才庫，以及相對應的規範。即將開議的新會期，會持續關注相關法案的修法與進度。

台北市議員林亮君則點出，今年五月十二日台北市正式頒布台北市公私立教保服務機構處理疑似不當管教案作業要點，訂定相關事件後續處理流程，事件發生二十四小時內必須立案，但是否能真正落實仍待後續追蹤。而原先不當管教調查報告家長無權調閱，目前該權限交給各縣市處理，希望中央主管機關訂定全國性一致處理辦法。

台北市議員邱威傑表示，相關事件調查與會議流程沒被確立，需盡快載明法源依據，並指出園方不能球員兼裁判，恐將影響調查程序。另外，他也強調強制幼兒園安裝監視器應加速立法，且要求園方不得拒絕警方與當事人調閱監視器紀錄，地方教育局也有保存證據義務。

人本教育基金會執行長馮喬蘭呼籲，中央或地方不能只是因應個案處理，應朝健全整體制度著手，建立充分調查機制，並讓學童得以充分表達且信任，呈現客觀證據。除要求地方政府對隱匿或知情不報業者懲處，另外也呼籲目擊大人有責通報，不要為成全體制而犧牲學童權利，才能打造友善就學的環境。

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時代力量立委王婉諭。（記者楊丞彧攝）

家長提供學童受傷畫面。（人本教育基金會提供）

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