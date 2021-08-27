疫情外送量暴增 北市6、7月機車外送員1死、312人傷

疫情期間民眾仰賴外送平台，北市府統計6至7月的公安死亡人數，較前期增加5人，其中機車外送員的交通事故受傷人數攀升，機車外送員死亡人數1人，受傷人數達312人，集中在Foodpanda和Uber Eats兩家業者。示意圖，圖中人車與新聞無關。（資料照）

2021/08/27 15:15

〔記者楊心慧／台北報導〕疫情期間民眾仰賴外送平台，北市府統計6至7月的公安死亡人數，較前期增加5人，其中機車外送員的交通事故受傷人數攀升，機車外送員死亡人數1人，受傷人數達312人，集中在Foodpanda和Uber Eats兩家業者，台北市長柯文哲要求交通局提出具體改善作為。

台北市消防局說明6至7月公安績效總指標為綠燈，公安受傷人數，包含火災受傷3人；公安死亡人數包含火災死亡3人、職業災害死亡3人（含機車外送員1人）。

請繼續往下閱讀...

柯文哲指出，本期機車外送員執行職務時涉入交通事故的死亡人數1人，受傷人數達312人，集中在Foodpanda和Uber Eats這兩家業者，要求提出改善。

交通局說明，6至7月因疫情三級警戒，各家外送平台業者的訂單暴增，外送趟次大幅增加，事故發生件數也隨之增加，已要求該兩家外送平台業者提送降低外送員發生交通事故計畫進行審查，警察局也將持續針對機車外送員違規熱區熱點加強違規取締，並針對事故熱點加強見警率。

另外，交通局也指出，7月下旬已邀集市府相關局處和6家外送平台業者討論如何加強外送員識別標示的改善作為，目前6家外送平台業者除Foodomo和蝦皮外，其餘4家都可透過外送箱辨識平台名稱。

交通局表示，Foodomo和蝦皮不止和1家貨運業者合作外送，且2家平台貨運業者有重疊，所以交通警察無法於發生事故時立即辨識平台業者，現階段除請交警於事故調查時詳細詢問平台及訂單編號，10月22日後這2家業者必須在外送箱用插板方式來提供辨識。

交通局將評估把外送車輛在執行運送任務時，應於外觀標示平台業者名稱等有利辨識方式，納入自治條例予以明文規範的可行性；交通局也要求業者加強辦理教育訓練、自主配合限制或管理外送員接單資格，並改善APP接單功能。

柯文哲要求，交通局與業者持續溝通強化外觀辨識，並擬定相關自治條例的規範，在自治條例通過前，研究如何以現有行政命令有效管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法