逞兇鬥狠毆人 男打出「苦情牌、行善牌」還是得蹲苦窯

陳男於二審時改打「苦情牌、行善牌」，希望減刑免入獄，高等法院台中分院仍駁回，他可能得入獄蹲苦窯。（記者張瑞楨攝）

2024/03/29 12:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓男子等3人於2022年間，因不明糾紛，夥同2名少年共5人，肆意在餐廳持椅子、酒瓶打人，其他人都緩刑或易科罰金（少年由少年法庭審理），唯獨他因有毀損罪前科，判刑7月得入獄，他上訴二審並打「苦情牌」與「行善牌」，宣稱媽媽罹患失智症，哥哥是身心障礙者，家庭須由他照顧，他曾資助遊民口罩物資，希望減刑不要入監，但二審仍認為他對刑罰反應力薄弱，無值得憫恕之處而駁回，如判刑確定，他要入獄蹲苦窯。

判決書指出，陳姓男子於2022年9月6日晚間，與阮姓男子、兩名少年共5人，於一家餐廳用餐時，阮男因不明細故，與在餐廳2樓聚餐的客人起衝突，5人聯手持椅子、啤酒玻璃瓶或徒手毆打對方3人，警方於事後透過監視器抓到5人。

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這5人之中，2名少年由少年法庭審理，陳男與阮男等3名成年人，則由台中地方法院審理，法官認為3人觸犯刑法的攜帶兇器（玻璃瓶與椅子）在公眾得出入之場所聚集三人以上下手施強暴罪（加重妨害秩序罪），但因雙方和解，阮男判刑9月，緩刑3年，條件是支付公庫10萬元，徐男因犯行比較輕，輕判徒刑6月，可易科罰金，唯獨陳男判刑7月，不得易科罰金，也沒有宣告緩刑。

台中地院一審判他入獄主要原因，是陳男於2008年間觸犯毀損罪，桃園地方法院判刑2月，2022年2月易科罰金執行完畢，但他又在僅約半年後，再犯此妨害秩序案，檢方起訴認為他應加重其刑，法官也認為他是累犯，據此判刑7月，得入獄蹲苦窯。

陳男上訴二審，他打「苦情牌」，宣稱「我媽媽被詐騙集團詐騙五、六百萬元，經濟狀況不佳，大哥有重度身心障礙，生活無法自理，我跟他同住十幾年，家庭須由我照顧，希望給我機會，不要入監執行」，他還打出「行善牌」，強調自己有正當職業，曾經資助遊民口罩及物資，聲明依刑法的情可憫恕等規定減刑。

高等法院台中分院卻認為，陳男毀損罪執行完畢後，未生警惕，又再犯本案，可見他對刑罰反應力顯然薄弱，並無情堪憫恕等減刑條件，另外，陳男宣稱母親罹患失智症，兄長是身心障礙者，他並曾資助遊民口罩及物資，但一審量刑時，都已具體斟酌陳男家庭成員、生活狀況，並非毫無考量陳男上述狀況，據此駁回陳男上訴，可上訴三審。

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