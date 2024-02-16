惡劣！2男逼索保護費 台南卡拉OK店慘遭炮攻、亂棒砸店

麻豆卡拉OK店遭人逼索保護費，慘遭沖天炮炮攻、砸店。（民眾提供）

2024/02/16 12:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆1家卡拉OK店在14、15日凌晨連續遭人丟擲沖天炮、砸店逼索保護費，犯行囂張，麻豆警分局展開偵辦後，昨晚逮捕2惡少，今天（16日）依恐嚇取財、公共危險及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

受害的卡拉OK店，在過年前遭人威脅索討「保護費」，店家只想好好做生意，不願就範，不料對方見店家過年的生意很好，竟出招搗亂。

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14日凌晨4點多，1名年輕人先往卡拉OK店內丟擲沖天炮煙火，將天花板炸破洞，所幸因是防火材質未釀火災。接著昨天（15日）凌晨3點多，再被人拿球棒闖入砸店，踹破門、砸毀玻璃，並將2間包廂的液晶電視打壞，店家開店做不成，財物受損也好幾萬元，警告意味濃厚。

麻豆警方偵查發現，25歲林姓犯嫌平時不務正業，在春節向卡拉OK店家索取保護費未果後，竟變本加厲，14日凌晨趁店家打烊，攜帶沖天炮煙火朝店內丟躑，恐嚇店家，15日凌晨再夥同21歲李姓友人侵入店內砸毀店內物品。

警方調閱店家周邊監視器循線追查歹徒的機車、轎車，以車追人，掌握犯案的林姓及李姓等2嫌，並報請台南地檢署指揮將2人緝捕到案。

麻豆分局長章振國表示，不容暴力犯罪擾亂社會秩序，警方依法從嚴究辦，絕不寬容。

麻豆卡拉OK店遭人逼索保護費，慘遭沖天炮炮攻、砸店。（民眾提供）

卡拉OK店內被丟擲沖天炮煙火，將天花板炸破洞。（民眾提供）

麻豆卡拉OK店被砸店，現場還留下斷棒，犯嫌囂張。（警方提供）

涉嫌對台南市麻豆卡拉OK店丟擲沖天炮、砸店逼索保護費的2惡少被逮捕到案。（警方提供）

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