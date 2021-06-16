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    首頁　>　社會

    網路男蟲誆60萬包養對2女騙財騙色 挨告下場曝光

    桃園市王姓男子透過手機交友軟體對2女騙財騙色，詐得性服務及現款並盜刷2女信用卡就封鎖女方帳號，經2女提告被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市王姓男子透過手機交友軟體對2女騙財騙色，詐得性服務及現款並盜刷2女信用卡就封鎖女方帳號，經2女提告被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    2021/06/16 15:27

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市24歲王姓男子透過手機交友軟體以暱稱「新店人包養妹子」當起網路男蟲，誆騙2名女子稱願以每月60萬元及50萬元包養對方，要求2女提供性服務，更騙稱可以代辦信用卡「以後讓妳刷到爽」，以及提供信用卡可投資獲利等，等財色都到手後將2女封鎖；2女氣得報警提告，桃園地檢署調查後依詐欺罪嫌將王男提起公訴。

    檢警調查，王男於去年11月8日凌晨透過手機交友軟體，搭訕許姓女子，雙方攀談後，王誆稱自己事業成功、又帥又多金，可以每月60萬元代價包養許女，並稱可以幫女方辦信用卡、「以後刷的都算我的」。

    許女聞言大為心動，與王男當天清晨就相約共赴桃園市平鎮區某汽車旅館發生性關係，之後連續2天雙方又去汽車旅館「辦事」，許女前後拿15萬元給王男幫忙辦信用卡，結果被王男盜刷7萬5000元，旋遭對方封鎖帳後。

    王男同月21日故技重施，向曾姓女子騙稱可以每月50萬元包養，稱提供信用卡可以投資獲利，騙出曾女共赴中壢區摩鐵發生性關係並交付信用卡，結果信用卡被王男盜刷4萬7000元遊戲點數，並被封鎖帳號。

    2女發現受騙後分別報警追究，警方查出2案都是王男涉案，經移送桃園地檢署偵辦，檢察官調查時王男坦承騙財騙色，今偵結依詐欺罪嫌將王男起訴。

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