男蟲上網拐少女 巷弄、百貨公司廁所啪啪啪

陳男在臉書及聊天軟體BeeTalk隨機尋找大頭貼稚嫩的少女搭訕，引誘2少女「獻身」，被判刑6年。（示意圖）

2019-11-01 23:10:57

〔記者王定傳／新北報導〕37歲的火鍋店老闆陳佳偉在網路上隨機尋找長相稚嫩的9名少女，傳訊詢問：「想不想賺錢、妳還是處女嗎、願意的尺度越大賺得越多」，以贈送禮物、零用錢等引誘她們發生性行為，有2少女因此「獻身」，其中一人還受騙傳裸照，新北地院審理後依違反兒少性剝削防制條例等罪，判陳男6年徒刑。

檢警調查，陳男大多在臉書化名為「陳傑瑞」，或在聊天軟體BeeTalk，隨機尋找大頭貼稚嫩的少女搭訕，傳訊詢問：「想不想賺錢」、「要不要當我女朋友，想買什麼我都會買給妳」、「親密接觸敢嗎？一次5000」。

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他甚至還問：「我有朋友想找處女，一次38000 元，妳會有意願賺嗎？」、「交了一個有錢男友的概念，每次陪我約會，都給妳零用錢，願意做多少事情就賺多少」、「我自己想找固定包養的女孩，我很溫柔，只是因為工作忙，所以沒時間交女友」。

陳男並以贈送電繪板、演唱會門票、SWITCH電玩及金錢等，引誘9名少女與他發生性行為，有7名少女直接「打槍」拒絕，但有2名上當，其中一名被害者才國中一年級，陳男見她涉世未深，以贈送衣物、現金等拐她到百貨公司廁所、旅館、巷弄內發生性行為及拍攝裸照。

審理時，陳男坦言與2名少女發生性行為，但辯稱沒引誘對方發生性行為，只是因壓力大、好玩，沒有真的要約，只是亂發亂問而已；合議庭不採信，斥責陳男利用網際網路上隨機尋覓少女，利用少女年幼識淺、判斷力、自我保護能力未臻成熟且易受物質誘惑，引誘從事性交易，惡性非輕。

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