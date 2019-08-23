網蟲「胖虎」誘少女性交易 再拍裸照逼「回鍋」遭重判

2019-08-23 22:15

〔記者溫于德／台北報導〕綽號「胖虎」的淫蟲謝翔宇數年前在交友軟體BEETALK上認識年僅15歲的少女小恩（化名），引誘性交易得逞後，竟趁機拍下裸照，再逼迫小恩繼續「回鍋」，謝男後來被查出另對兩名少女拍下不雅照，事後被依兒少性剝削、兒少性交易等罪起訴。士林地院今審結，重判謝有期徒刑11年8月，另1年4月得易科罰金，可上訴。

起訴指出，謝男2014年間認識小恩後，多次引誘小恩赴旅館性交，他每次支付3000至5000元不等價碼，並拍下不雅照，小恩後來不想賣淫，他竟拿出不雅照威脅成功，多次性交易得逞；此外，他也將小恩聯絡方式放上網路論壇，以「毒龍」、「無套BJ」、「SM變裝」等字眼媒介性交。

檢方也說，謝男這段時間另染指兩名16歲少女，以2000至3000元不等價碼引誘脫衣，供其觀賞摸胸、猥褻下體，謝男同樣拍下多張不雅照，其中還有謝男要求少女在學校附近天橋下「野外露出」，但進一步要求口交、做愛時被拒。

檢方另檢視謝男電腦與記憶卡資料，發現他將3名少女不雅照分類，以「○○高中小騷貨等你來內射」、「○○高中淫蕩少女」等文字為標題，去年10月依法起訴。

全案今天審結，合議庭在判決書內痛批，謝男明知3名少女年紀尚輕，心理處於發展階段，判斷力及自我保護能力未臻成熟，竟為滿足一己之私，傷害3名少女，犯後雖與其中2名少女達成和解，並給付部分賠償金，不過其中一名被害少女母親至今仍無法原諒他所作所為，因此判刑11年8月，另1年4月得易科罰金。

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