律師 ：假包養類似剝皮酒店 要證明詐欺有時不易

曾有女碩士上包養網被騙，求償200萬敗訴。（圖為包養網資料照，非新聞當事人）

2021/01/03 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕警方接到假包養騙色案，調查後常以詐欺案移送偵辦。法界人士表示，「包養詐欺」有時因為被害人沒有財物損失，難以用詐欺定罪，建議檢警因應案例的不同，使用其他罪名偵辦，例如男蟲在網路上散布包養援交訊息，可能觸犯兒童及少年性剝削防制條例，或是有人偽裝富商，使用虛擬公司甚至假名簽發本票，則構成刑法偽造有價證券等罪。

律師建議 視案祭出其他罪名偵辦

律師翁偉倫指出，包養詐欺的手法，有時會類似剝皮酒店的酒女與恩客關係，恩客有實質上的金錢損失，但因為難以證明這是屬於遭到酒女以話術詐騙、還是男女關係中的你情我願餽贈，導致詐欺罪無法成立。

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包養也是如此，必須先在法律上定義，成立包養關係後，騙色不付錢則涉及詐騙行為，因此，首先要先定義這段包養關係，實質上為商業行為，而非一段男女感情，且因為被害人的損失為「身體」，所以要證明這項商業行為實質上是性交易，才能以詐欺罪中「詐欺得利罪」將被告定罪。

翁偉倫解釋，如果能證明當初這樣的包養契約，實質上是性交易，則女方可以主張，男方未付錢，就獲取了「性交」這項利益，造成女方損失，這樣的關係成立後，詐欺得利罪才得以成立。

律師林富貴建議，檢警可因應個案尋找突破口，例如男蟲在網路上散布援交訊息，不管被害人是否成年，只要少年有被害之虞，就恐成立兒童及少年性剝削防制條例第40條之罪。

有男蟲會假冒富商，為獲取被害人信任，動輒以假名簽發本票，如此即觸犯刑法第201條偽造有價證券罪。

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