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    騙小女友8次玩多P還向戰友收錢！ 男蟲判4年10月

    網路男蟲陳博橋（見圖，已改名陳脩沅）慫恿15歲小女友接受多P性交，竟私下於網路徵求「多P聯誼」性交易收錢，今被台北地院判4年10月。可上訴。（翻攝臉書）

    網路男蟲陳博橋（見圖，已改名陳脩沅）慫恿15歲小女友接受多P性交，竟私下於網路徵求「多P聯誼」性交易收錢，今被台北地院判4年10月。可上訴。（翻攝臉書）

    2021/01/07 21:26

    〔記者張文川／台北報導〕網路男蟲陳博橋（已改名陳脩沅）6年前在臉書結識時年15歲少女小如（化名），發生5次性關係後，竟利用對方信任，慫恿接受多P性交，再私下於網路徵求「多P聯誼」性交易，向每人收費3000至5000元，還送小如性愛裸照推銷；小如被騙下海賣淫、多P群交渾然不知被男友出賣靈肉牟利，8次性交易中5次與陳男和嫖客「3P」、3次「4P」，陳男獲利4萬4000多元；台北地院依5次與未滿16歲少年性交罪，判陳男10月徒刑，並依兒少性剝削罪判刑4年。

    被查獲的2名嫖客中，張姓男子依與未成年人性交易罪判刑3月、緩刑3年，支付公庫10萬元；楊姓嫖客在性交易當下還拿出安非他命助「性」，並和陳男、小如「分享」，依與少年性交易罪判6月徒刑、可易科罰金，另依轉讓禁藥與毒品罪判處不可易科罰金的10月徒刑。全案皆可上訴。

    判決指出，陳男在小如滿16歲之前，與小如在汽車旅館合意「嘿咻」5次，構成妨害性自主罪。小如滿16歲之後，陳男利用小如對他的情分和信任，以「想嘗試多人性交的特殊性交模式」為由，慫恿、引誘小如一起多P性愛，隱瞞自己想藉機牟利的實際目的，小如因愛慕陳男而曲意配合，不知已被男友當做搖錢樹。

    陳男說服小如之後，就在臉書以「陳騎侶」之名架設個人頁面，在個人資訊註記「我們是台北情侶、18歲、161/65/34D、可換、可不換」、「徵單男」、「多P」、「聯誼」、「今晚女友受不了了啦，剛回國想被滿足」、「單男須酌收費用」，表明徵人進行收費多人性交，有興趣的網友即私訊陳男約定交易價格、時間和地點，陳男約成9次性交易，只有1次被放鴿子也沒付錢。

    台北市松山警分局員警2018年6月初在網路巡邏時，發現陳男在臉書張貼的引誘性交易訊息，喬裝嫖客和陳男約好交易時地，報請檢察官指揮，6月下旬約出陳男以現行犯逮捕，再帶回其住處搜索。檢警擴大偵辦，查出有11名男子疑為多P嫖客，但大多身分不明，只有張、楊2名嫖客落網；陳男一度被羈押，起訴後限制出境和住居。

    法官考量陳男思慮欠週犯案，深具悔意，曾當過工廠工人、廚師，目前在桃園親戚經營的電器行工作，去年5月車禍撞斷左腳，依法判刑。

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