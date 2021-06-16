花蓮崇德家族群聚確診延燒 警強化部落宣導

花蓮崇德有一家族群聚，確診個案持續延燒，整個家族已匡列隔離逾50人，縣府急於防堵、避免疫情擴大，轄內新城警分局各派出所則結合村里長、部落主席等，深入社區、部落，加強宣導相關防疫規定。（圖由警方提供）

2021/06/16 14:14

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉崇德有一家族群聚，確診個案持續延燒，整個家族已匡列隔離逾50人，縣政府急於防堵、避免疫情擴大，轄內新城警分局各派出所則結合村里長、部落主席等，深入社區、部落，加強宣導相關防疫規定。

新城分局鑑於近日花蓮爆發家族群聚感染，為圍堵疫情持續擴散，警方與地方村里長、部落主席等，協力運用村辦公室廣播器，分別以國語、台語、太魯閣族語等3種語言加強宣導，呼籲村民遵守規定，嚴禁烤肉、飲酒及打牌等群聚。

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由於近日確診個案延伸，主要源自崇德家族舉辦慶生烤肉趴所致，警方也加強查核嚴禁群聚，對於違反室內5人以上、室外10人以上聚會者，將處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，目前崇德、吉安太昌等地，已有多起民眾違反室外10人以上聚會禁令，相繼被移送花蓮縣衛生局裁罰。

新城警方表示，警方全力以赴，強化民眾防疫意識，與村里長、部落主席等建立社區、部落防疫安全網，也希望民眾若發現有村民違規群聚情事，請立即通報警方查處，希望藉由彼此互通消息及攜手合作，共同對抗疫情。

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花蓮警方與秀林鄉地方村里長、部落主席等，協力運用村辦公室廣播器，分別以國語、台語、太魯閣族語等3種語言加強宣導，呼籲村民遵守規定，嚴禁烤肉、飲酒及打牌等群聚。（圖由警方提供）

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