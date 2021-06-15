高市鬧區酒吧被疑偷營業3人未戴口罩 業者：員工回來打掃

高市又一酒吧疑偷營業被查獲4人群聚，3人還未戴口罩被舉報衛生局裁罰。（記者黃良傑翻攝）

2021/06/15 08:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕防疫第三級警戒延至28日，疑有娛樂休閒店家難以撐下，高市鬧區一家酒吧昨晚違規營業，被新興分區查獲，因多數人都配合防疫宅在家中，減少移動，該酒吧卻無視防疫停業規定，違規偷偷營業，警方埋伏守候查獲2男2女，其中3 人未戴口罩，業者否認偷營業，只是請回員工幫忙打掃，警方今早將4人函送衛生局裁罰。

警方今表示，接獲檢舉稱新興區文橫一路某酒吧疑有違規偷偷營業情事，立即規劃人員在該酒吧附近埋伏守候觀察，約在昨晚21時40分許，警方發現有2男2女陸續進入酒吧，隨即拉下鐵門，舉止相當可疑，員警一直守候直至23時20分許，1名蔡姓女子（80年次）開鐵門走出該酒吧之際，員警見時機成熟後便入內臨檢。

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員警在進入該酒吧時，發現負責人楊男（80年次）站於吧檯內，另張簡男（87年次）、陳女（81年次）坐於吧檯，在店內3人皆未戴口罩，另吧檯上放有食用過之水果2盤及調酒4杯。

該酒吧楊姓負責人（男，80年次）向警方聲稱蔡女、陳女、張簡男等三人都是員工，利用歇業期間至公司打掃後，在店內相聚聊天，並無營業。

員警埋伏期間的觀察及現場陳設狀況，楊姓負責人說法不足採信，對於楊姓負責人、陳女、張簡男三人都未戴口罩一節，本分局依傳染病防治法開罰，此外，該店違規營業部分，警方現場蒐證後，將通報衛生局認定裁處斷水斷電。

新興分局分局長戴台捷表示，今年端午節連假，市民朋友都配合減少移動，遵守防疫規定，大家都努力讓疫情不要擴散，但少數不肖業者竟利用連假違規偷偷營業，警方絕對給予最嚴厲之處罰，並持續加強稽查轄內娛樂場所，絕不容許有業者抱著僥倖心態違規營業，以有效防範任何防疫破口產生。

高市又一酒吧疑偷營業被查獲4人群聚，3人還未戴口罩被舉報衛生局裁罰。（記者黃良傑翻攝）

高市又一酒吧疑偷營業被查獲4人群聚，3人還未戴口罩被舉報衛生局裁罰。（記者黃良傑翻攝）

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