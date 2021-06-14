桌都是熟的！ 酒店小姐號召姊妹接熟客 有人怕「出事」秒退群組

傳有酒店小姐在line群組欲邀姊妹私接熟客坐檯賺錢。（圖：民眾提供）

2021/06/14 20:53

〔記者王俊忠／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，政府持續三級警戒，被暫停營業的全台17類娛樂事業尚無解禁跡象。據傳台南市有酒店小姐為了生計，居然鋌而走險在line群組內號召姊妹們私接熟客、到私人招待所接客上班。警方接獲情資前往查緝，但撲空未查獲小姐接客的具體事證。

1名自稱每月開銷將近10萬元的酒店小姐，近來無法忍受沒有收入的日子，她透過手機line聊天群組公開說有找到熟客要叫小姐坐檯，號召姊妹們一起到台南某家私人招待所陪酒賺錢。該群組內立即有小姐質疑，「疫情這麼嚴重還敢做外場，出事誰要負責？」，隨即退出群組，群友也熱烈討論。

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號召私接熟客的小姐接著說「她的桌都是很熟的」，政府到6月15日之前一定無法解禁，大家要交的生活等錢都很多，疫情可能會燒到7、8月，這麼長的時間大家不可能不賺錢，還說自己開銷較大，每月約要支出10萬元，沒辦法不賺錢，只好私接熟客，安全性較高。但有小姐群友質疑，永遠不知道客人接觸過誰，出事了誰要負責？

也有小姐擔心被抓到私接熟客，會被政府罰很重。號召私接熟客的小姐回說「被臨檢，客人負責」，似乎對被處罰一事有恃無恐。

南市警方說，近期曾接獲情資前往這家招待所查證，該店白天是在賣咖啡，晚上經營餐酒館，當晚警方前往稽查時，並未查獲有人群聚或小姐接客坐檯的情形，店內只有1名移工，但為杜絕這類非法情事發生、避免群聚染疫，警方會持續不定時臨檢，同時請這類酒店小姐及客人勿做會造成防疫破口、害人害己的事。

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