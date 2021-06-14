澎湖查獲群聚打麻將 送衛生局裁罰

澎湖縣警方在馬公案山某民宅，查獲家庭麻將超過五人一室規定。（澎湖縣警局提供）

2021/06/14 16:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心已將三級警戒延長至6月28日，嚴禁室內5人以上、室外10人以上之聚會，澎湖縣政府警察局昨夜接獲民眾檢舉，在馬公市案山里某民宅，查獲6人群聚在屋內打麻將，依法送辦。

澎湖縣警局表示，13日晚間10時許接獲檢舉，案山里某民宅有「群聚賭博情事」，警方立即派員前往現場查察，發現民宅一樓客廳包含屋主在內共有6個人，其中4人同坐一桌在打「衛生麻將」，雖現場沒有賭資亦未有抽頭情事，未涉及刑法賭博罪，但卻違反傳染病防治法的相關規定。

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由於疫情日益嚴峻，指揮中心規定室內嚴禁5人以上聚會，為的就是避免「非必要的社交活動」造成病毒持續擴散，形成防疫破口。其實在高雄、彰化都傳出麻將群聚感染，因是密閉空間，加上打麻將沒有戴口罩，更可能全部「中獎」，因此室內聚集6人，顯然已違反傳染病防治法，澎湖警方蒐證後函送主管機關裁罰，依法可罰6萬以上至30萬以下罰鍰。

澎湖警方呼籲，在疫情嚴峻期間，民眾務必遵守防疫規定，菊警會持續加強查緝，如發現違反防疫規定將嚴辦到底，請鄉親勿以身試法，共維防疫期間之安全。更呼籲民眾「想打麻將，忍一下」、「真的很想打麻將、再忍一下」，因為罰金真的很貴。

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