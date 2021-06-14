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    首頁　>　社會

    彰化「牌咖傳染鏈」已27人染疫 再逮2戶群聚打麻將開罰單

    北斗警方在埤頭鄉兩處民宅發現民眾群聚打牌。（記者顏宏駿翻攝）

    北斗警方在埤頭鄉兩處民宅發現民眾群聚打牌。（記者顏宏駿翻攝）

    2021/06/14 12:31

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉因為2名「麻將女郎」四處打牌，成為「超級傳播者」，至今已造成牌咖、民代、親友共27人染疫，警方佈下重兵，在鄉內多處據點監控，防止牌咖群聚，但今天仍傳出鄉內2處民宅群聚打麻將，警方前往稽查，當場開出5張稽查單，依規定函請衛生局裁罰。

    為防止「麻牌牌咖傳染鍵」擴散，北斗警方佈下重兵監控，其中埤頭鄉各村更是防守的

    重點，鄉民對於群聚打牌也深惡痛絕，隨時提供線索給警方。

    目前埤頭鄉確診人數達20人，居全縣第4名，「牌咖傳染鏈」成為千夫所指，現在鄉民只要一聽「打牌聲」就會向警方通報，員警更三不五時在村里巡邏，但即使如此，仍有人按捺不住，就是要打牌。13日晚間斗苑西路一間民宅傳出麻將聲，屋內有5名年輕人群聚，現場有牌桌、麻將、撲克牌，5人表示皆為埤頭周邊村民，否認賭博，惟群聚打牌違反室內5人防疫規定，警方當場開出5張稽查單。

    同一時間庄內村光明路一處民宅也傳出陣陣麻將聲，民眾立即提出檢舉，中和派出所員警前往民宅稽查，發現4名年逾6旬的老翁正在打麻將，他們向警方說彼此都有親戚關係，因疫情閉關太無聊，趁端午連假打一下麻將解悶，警方並未發現桌上有賭資，因未達違反室內5人群聚規定，惟疫情期間仍屬十分危險行為，警方也開出勸導單勸導。

    北斗分局呼籲，國內疫情仍然嚴峻，民眾應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生。另外籍移工雇主應善盡管理職責，宣導並管理所屬移工遵守防疫規定，以免造成防疫破口。

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    北斗警方在埤頭鄉兩處民宅發現民眾群聚打牌。（記者顏宏駿翻攝）

    北斗警方在埤頭鄉兩處民宅發現民眾群聚打牌。（記者顏宏駿翻攝）

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