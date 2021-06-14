6/14 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/14 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月14日）開獎的第110000047期威力彩、第110000141期雙贏彩、第110000141期今彩539，頭獎均摃龜。

第110000047期威力彩中獎號碼為「第一區：06、08、16、27、28、38，第二區：04」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共187注中獎，每注可得4000元；陸獎共1607注中獎，每注可得800元；柒獎共2714注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4791注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬865注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2246注中獎，每注可得100元。

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第110000047期38樂合彩中獎號碼為「06、08、16、27、28、38」。五合摃龜；四合共10注中獎，每注可得6萬7500元；三合共98注中獎，每注可得5750元；二合共1751注中獎，每注可得750元。

第110000141期雙贏彩中獎號碼為「01、09、10、11、13、14、17、19、20、21、23、24」。頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共125注中獎，每注可得500元；肆獎共1293注中獎，每注可得100元。

第110000141期今彩539中獎號碼為「17、25、27、33、35」。頭獎摃龜；貳獎共157注中獎，每注可得2萬元；參獎共4912注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7877注中獎，每注可得50元。

第110000141期39樂合彩中獎號碼為「17、25、27、33、35」，四合12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共203注中獎，每注可得1萬1250元；二合7052注中獎，每注可得1125元。

第110000141期3星彩中獎號碼為「913」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000141期4星彩中獎號碼為「4086」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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