為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6/12 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落雲林

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/06/12 22:14

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月12日）開獎的第110000140期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由雲林縣麥寮鄉麥豐村新興路29號1樓「福鑫彩券行」開出；第110000140期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000140期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、10、11、15、16、18、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共196注中獎，每注可得500元；肆獎共1844注中獎，每注可得100元。

    第110000140期今彩539中獎號碼為「03、04、13、17、25」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共150注中獎，每注可得2萬元；參獎共5716注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4078注中獎，每注可得50元。

    第110000140期39樂合彩中獎號碼為「03、04、13、17、25」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7161注中獎，每注可得1125元。

    第110000140期3星彩中獎號碼為「392」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000140期4星彩中獎號碼為「4277」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    6/12 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/06/12 20:50

    6/12 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    6/11 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    2021/06/11 22:19

    6/11 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    6/11 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/06/11 21:03

    6/11 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    6/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    2021/06/10 22:24

    6/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    社會今日熱門
    網狀線上洗車、沖涼還脫口罩 壯男奇葩行徑引網友公憤
    2021/06/11 23:18

    網狀線上洗車、沖涼還脫口罩 壯男奇葩行徑引網友公憤 影片

    獨家》台南柳科工廠大火 違法堆置大量廢棄塑料
    2021/06/12 06:29

    獨家》台南柳科工廠大火 違法堆置大量廢棄塑料 影片

    趁疫租農地濫倒 東港溪畔堆150噸
    2021/06/12 05:30

    趁疫租農地濫倒 東港溪畔堆150噸

    美容名店揪團無「罩」歡唱 罰60萬還要斷水電
    2021/06/12 05:30

    美容名店揪團無「罩」歡唱 罰60萬還要斷水電

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播