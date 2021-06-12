6/12 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落雲林

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/12 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月12日）開獎的第110000140期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由雲林縣麥寮鄉麥豐村新興路29號1樓「福鑫彩券行」開出；第110000140期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000140期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、10、11、15、16、18、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共196注中獎，每注可得500元；肆獎共1844注中獎，每注可得100元。

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第110000140期今彩539中獎號碼為「03、04、13、17、25」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共150注中獎，每注可得2萬元；參獎共5716注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4078注中獎，每注可得50元。

第110000140期39樂合彩中獎號碼為「03、04、13、17、25」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7161注中獎，每注可得1125元。

第110000140期3星彩中獎號碼為「392」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000140期4星彩中獎號碼為「4277」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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