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    6/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/06/10 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月10日）開獎的第110000046期威力彩、第110000138期雙贏彩、第110000138期今彩539，頭獎均摃龜。

    第110000046期威力彩中獎號碼為「第一區：02、18、20、28、31、32，第二區：05」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共223注中獎，每注可得4000元；陸獎共1183注中獎，每注可得800元；柒獎共2963注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7478注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6857注中獎，每注可得100元；普獎共4萬2192注中獎，每注可得100元。

    第110000046期38樂合彩中獎號碼為「02、18、20、28、31、32」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共54注中獎，每注可得5750元；二合共1196注中獎，每注可得750元。

    第110000138期雙贏彩中獎號碼為「03、07、09、10、13、16、17、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共110注中獎，每注可得500元；肆獎共1237注中獎，每注可得100元。

    第110000138期今彩539中獎號碼為「01、13、14、22、33」，頭獎摃龜；貳獎共165注中獎，每注可得2萬元；參獎共5309注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8333注中獎，每注可得50元。

    第110000138期39樂合彩中獎號碼為「01、13、14、22、33」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共153注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7086注中獎，每注可得1125元。

    第110000138期3星彩中獎號碼為「877」，正彩共37注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000138期4星彩中獎號碼為「5619」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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