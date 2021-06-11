6/11 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/11 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月11日）開獎第110000056期大樂透、第110000139期雙贏彩、第110000139期今彩539，頭獎均摃龜。

第110000056期大樂透中獎號碼為「07、09、16、23、27、44，特別號：46」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得159萬3972元；參獎共43注中獎，每注可得3萬9920元；肆獎共82注中獎，每注可得1萬3457元；伍獎共1949注中獎，每注可得2000元；陸獎共2306注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2363注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3545注中獎，每注可得400元。

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第110000056期49樂合彩中獎號碼為「07、09、16、23、27、44」，四合摃龜；三合共109注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3092注中獎，每注可得1250元。

第110000139期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、06、07、10、14、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共88注中獎，每注可得500元；肆獎共1354注中獎，每注可得100元。

第110000139期今彩539中獎號碼為「03、18、22、27、33」，頭獎摃龜；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共4747注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4172注中獎，每注可得50元。

第110000139期39樂合彩中獎號碼為「03、18、22、27、33」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共111注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5254注中獎，每注可得1125元。

第110000139期3星彩中獎號碼為「112」，正彩共41注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000139期4星彩中獎號碼為「0852」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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