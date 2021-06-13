7人群聚彰化電子遊藝場大玩手遊遭逮 最重罰210萬元

7人群聚電子遊藝場大玩手遊遭警方查獲，最重罰210萬元。（記者湯世名翻攝）

2021/06/13 09:02

〔記者湯世名／彰化報導〕手癢檔不住！彰化縣最近才爆發「麻將牌咖傳染鏈」，縣長王惠美下令「非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止」，否則最高可處罰30萬元，11日卻有民眾在彰化市大埔路電子遊藝場內群聚，警方據報趕抵現場，當場查獲7人群聚大玩手遊，被依傳染病防治法開單告發，若依最高罰30萬元，7人將被重罰高達210萬元。

彰化警分局大埔派出所11日深夜10點多許接獲民眾檢舉有群聚亂象，依法進入彰化市大埔路某民宅，發現室內群聚多達7人，屋主表示將住家一樓租賃給朋友，但無法提供租賃相關資料，現場還有麻將等賭具，甚至還有2台電子遊戲機（賭資3萬餘元），除依法偵辦外，警方依據傳染病防治法規定，對於室內群聚達5人以上，且非同屋之住戶開立稽查單7件，最低處罰6萬元，最高30萬元，函請彰化縣衛生局裁罰。

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警方了解後發現時下民眾為追求臨場感刺激生活，勇將疫情拋諸腦後，揪眾打手遊，不惜冒著染疫風險群聚，只為追求刺激，警方為防堵疫情擴散，硬起來與這些脫序民眾來一場華麗的對決，不僅感嘆民眾為了一時之快，冒著染疫風險，得不償失，為了這短暫的臨場感，需付上慘痛的代價，實在不值得。

7人群聚電子遊藝場大玩手遊遭警方查獲，最重罰210萬元。（記者湯世名翻攝）

警方現場還發現麻將等賭具 ，甚至還有2台電子遊戲機（賭資3萬餘元），依法偵辦。（記者湯世名翻攝）

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