7男女高雄深夜聚集 2男藏K盤帶刀被查獲逮捕
〔記者黃良傑／高雄報導〕7名男女竟無視疫情嚴重及第三期警戒，今天晨4時許群聚滋事，高市警方獲報出動快打部隊趕往處理，警方以優勢警力控制現場後，現場逐一抄登7人資料，警方查獲潘姓男子攜帶開山刀，吳姓男子藏K盤，另一名楊姓男子因未依規定戴口罩，被高市警方依傳染疾病防治法舉發。
新興分局今天凌晨約4時許，接獲報案指中山、民生路口停車場內有多人群聚滋事，警網立即趕赴現場處置，警方發現現場有7名年輕男女在停車場群聚聊天，警方抄登7人資料時，發現潘男（33歲）有多次鬥毆紀錄，潘男同意打開隨身背包，發現1把開山刀。
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同車的吳男（26歲）神色緊張，警方也徵求吳男同意查看該車輛，警方不敢大意仔細搜索，在車內副駕置物箱中查有k盤一個，雖吳男辯稱k盤非己所有，仍依法帶回偵辦，現場逐一抄登7人資料，見楊姓男子（26歲）未依規定戴口罩，當場依傳染疾病防治法予以舉發，潘、吳兩嫌被依違反社會秩序維護法及毒品危害防制條例偵辦。
警方呼籲現為防疫三級警戒期間，民眾應配合政府防疫政策，減少移動好好待在家裡，不可在外群聚；防疫期間警方對犯罪行為查緝，仍然不會放鬆，將持續維護轄內治安，一經發現犯罪不法情事，警方一定強力執法，予以嚴辦決不寬貸！