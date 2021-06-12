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    首頁　>　社會

    愛賭媽帶8歲女童推筒子！17人群聚開賭 至少開罰102萬

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內17人，赫見一名8歲女童被母親帶到賭場（左側，橘衣男上方）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內17人，赫見一名8歲女童被母親帶到賭場（左側，橘衣男上方）。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/06/12 12:13

    〔記者吳仁捷／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，新北市新莊仍有一群不怕死賭客，群聚在狹窄洗車場夾層內，大肆開賭推筒子賭局，新莊警分局獲報，12日凌晨由偵查隊長林子翔率隊直搗黃龍，當場查獲賭場老闆及賭客共17人，警方赫見賭場內還有1名8歲女童，被母親帶到賭場陪賭，看了直搖頭；賭場老闆與同夥除吃上官司、賭客被裁罰，還會被依違反傳染病防治法，移送衛生局裁罰，至少將被開罰102萬，得不償失。

    據了解，這間推筒子賭場經營超過一週，藏身洗車場2樓，洗車場打烊後，入夜後賭客由小門進出，打電話說出暗號「洗車」，把風人就會下樓開門，疫情雖嚴峻，賭性堅強的賭客絡繹不絕，未因疫情打退堂鼓。

    新莊警方獲報，發現洗車場晚間仍有陌生人進出，員警埋伏觀察數日，發現竟是推筒子賭場，今天凌晨見時機成熟，偵查隊長林子翔、中港所長張謝佛率偵查隊、中港所及丹鳳所員警埋伏3小時，見賭客陸續上門，鐵捲門開啟時，趁機衝上樓查緝。

    「不要動！手都舉高！通通不要動！」查緝員警持槍衝進賭場，不到5坪空間，竟擠滿17名賭客，排不上賭桌的，就在休息區看電視，賭桌上擠滿賭咖，還有人不管疫情，不戴口罩大聲吆喝著，桌上則是擺滿賭金。

    賭客看到警察衝進，瞬間嚇傻眼，仍有狡猾賭客把賭資塞進一旁雜物堆，員警喝令所有人蹲下，清點後查扣37萬2千元賭資及9700元抽頭金，另外查扣麻將賭具及監控用的監視器主機與鏡頭。

    適逢疫情，警方對每名賭客量體溫、噴酒精消毒，員警也訓斥他們：「醫護沒日沒夜忙碌，你們卻在這邊群聚賭博，製造感染源，好意思嗎？」

    據了解，賭場由19歲蔡姓男子開設，他向經營洗車場親戚租二樓，開推筒子賭場牟利，想趁疫情大撈一筆，找來21歲賴男清注、32歲李男把風監看監視器，未料把風李男自己賭得忘我，渾然不知警察已上門。

    賭客一個接著一個被員警帶出賭場押上警車，頭低到不能再低，問他們為何不顧疫情禁令，仍執意要聚賭，卻通通答不上話，甚至一名媽媽帶著國小二年級的小女童到賭場摸二把，警方問女童幾歲時，母親答出7歲，卻被女童吐槽「媽媽，我8歲了」，不禁讓員警搖頭嘆氣。

    警方說，除了19歲賭老闆與同夥3人，被警方依賭博罪送辦，14名賭客依社維法裁罰9000元，另外群聚賭博部分，員警也依違反傳染病防治法，移送衛生局裁罰，最重可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，至少要罰102萬元，比被查扣賭資貴上好幾倍，摸二把的下場不但得在警局裡過夜，更得付出高額罰金，讓他們直呼不敢再賭了。

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    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，圖為賭桌上賭資、賭具。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，圖為賭桌上賭資、賭具。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內17人，近39萬賭資、抽頭金。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內17人，近39萬賭資、抽頭金。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內17人，近39萬賭資、抽頭金，圖為查扣賭資、監視器等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內17人，近39萬賭資、抽頭金，圖為查扣賭資、監視器等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，圖為查扣賭資、監視器等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，圖為查扣賭資、監視器等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，圖為查扣賭資、監視器等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，圖為查扣賭資、監視器等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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