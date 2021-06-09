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    首頁　>　社會

    吳宗憲稱會憂鬱症是因「不知足」 衍生網友嗆「米蟲」官司戰

    資深藝人吳宗憲去年錄製節目時，當著一名得過憂鬱症的藝人質問「幹嘛憂鬱症呢？」引來失言風波。（資料照）

    資深藝人吳宗憲去年錄製節目時，當著一名得過憂鬱症的藝人質問「幹嘛憂鬱症呢？」引來失言風波。（資料照）

    2021/06/09 11:51

    〔記者錢利忠／台北報導〕藝人吳宗憲去年錄影時對曾患憂鬱症的藝人及所有觀眾表示，會得憂鬱症的原因都是因為「不知足」，此爭議言論除引來台灣憂鬱症防治協會發聲明抗議，還引起網友論戰；廖姓、吳姓網友不滿陳姓網友批評吳宗憲，反酸陳姓網友「米蟲」、「你憂鬱症很想死啦」等語，反遭陳男提告；台北地檢署今依公然侮辱罪將廖、吳2名網友起訴。

    去年3月16日，陳男在吳宗憲引發失言風波之後，在吳宗憲的臉書文章下方留言「哭什麼哭，不知足喔」，陳男的留言隨即引來其他網友的反擊，吳姓男網友先回覆陳男的留言「我的合理懷疑，你憂鬱症很想死啦，請問你什麼時候要自殺？我幫你找記者啦」。

    不僅如此，吳男還連珠炮式地留言猛酸陳男，提及「啊你自殺，趕快通知我過去拍啊對不對，你很想紅嗎？很想當明星啊，羨慕人家憲哥很紅啊」、「你就是一個沒人要的米蟲嗎？只會念書不會賺錢，對社會沒有貢獻，有沒有當兵啊，趕快打仗啊」等具有人身攻擊的字眼。

    緊接著，廖男也跟著留言辱罵陳男：「你在家裡當米蟲，還是有一個有錢的男朋友？」、「靠家裡當米蟲不可取喔」。檢方考量吳、廖2男的留言已構成公然侮辱，因此將2人起訴。

    去年3月11日播出的《綜藝大熱門》節目中，一名藝人提及，先前他患有憂鬱症及失眠等情形，後來透過花藝療育了他自己，他也希望透過花藝去療育大家。

    不料，身為節目主持人的吳宗憲竟反問他「你幹嘛憂鬱症呢？」吳宗憲接著在節目上對所有觀眾喊話，「所有憂鬱症的患者仔細聽著，憂鬱症的原因都是因為這三個字，你理解了以後，你就過關了」。吳宗憲還告訴該名藝人：「聽好了，站好，都是因為不知足」。

    吳宗憲指，「生命當中，你要想的是擁有的，而不是失去的，對不對？」並舉例有人左腳被截肢後，他還可以說：「還好，我還有一隻右腳，對不對？是不是這樣？」該集節目播出後，吳宗憲的「不知足」說也引起了軒然大波。

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