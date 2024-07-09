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美語安親班司機非禮2女童「配合就給妳100元」 改判10年3月

二審高等法院今將黃姓司機其中部分強制猥褻撤銷改判無罪，其餘性侵等主要罪行仍判有罪，合併應執行10年3月徒刑。可上訴。（示意圖）

二審高等法院今將黃姓司機其中部分強制猥褻撤銷改判無罪，其餘性侵等主要罪行仍判有罪，合併應執行10年3月徒刑。可上訴。（示意圖）

2024/07/09 10:45

〔記者張文川／台北報導〕新北市某美語安親班的64歲黃姓司機，去年7月利用開車接送2名8歲女童上下課的機會，把車停在大馬路邊，光天化日對2名女童伸狼爪、親吻喇舌、摸肚子和下體，還性侵其中一女童；新北地院一審依對未滿14歲女子強制性交、強制猥褻等8罪，將他判刑12年；二審高等法院今將其中部分強制猥褻撤銷改判無罪，其餘性侵等主要罪行仍判有罪，合併應執行10年3月徒刑。可上訴。

檢警調查，黃男是安親班外聘司機，負責接送安親班學生上下課，於2023年7月1日至17日間，利用接送機會，把車臨停在路旁，拿200元讓2名女童去超商買零食，女童返回後，利誘威脅「若不配合，明天就不給妳100元」，在後座強吻2女童，伸手撫摸下體，檢方指控他共猥褻7次。

去年7月28日傍晚5時許，黃男故技重施，拿200元給2女童要她們去買零食，隨後又在車上強脫其中1女童的內褲，無視女童拒絕、抗拒，強行性侵；女童事後向母親哭訴，報警處理。

黃男到案辯稱，他只有摸過一女童1次，絕無強制性交，沒摸過另一女童。

一審新北地院認定黃男有罪，斥責他不遵職責、愛護幼童，為逞一己性慾犯案，惡性非輕，對被害女童人格發展健全造成不良影響，事後否認，亦未和解賠償，判刑12年。

黃男上訴，高院審理後認定其中部分強制猥褻犯行的事證不明確，撤銷改判無罪，其餘性侵、猥褻維持有罪與量刑，合併應執行10年3月。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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