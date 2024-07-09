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仿杜忠誥、李轂摩書法大師作品販售 2男偽造文書起訴

男子孫永光、莊增福涉嫌仿冒杜忠誥及李轂摩兩位大師的書法作品，並在網上販賣被起訴。（記者陳彩玲翻攝）

男子孫永光、莊增福涉嫌仿冒杜忠誥及李轂摩兩位大師的書法作品，並在網上販賣被起訴。（記者陳彩玲翻攝）

2024/07/09 10:44

〔記者陳彩玲／台北報導〕男子孫永光、莊增福被查出，仿造杜忠誥及李轂摩兩位大師的書法作品，透過line群組以競標方式拍賣，獲利6萬9500元，台北地檢署依偽造文書罪起訴孫、莊。

2022年10月間，員警在網路巡邏發現，孫永光、莊增福以低價拍賣杜忠誥及李轂摩的書法作品，認為其中有異，以1500元拍得書法作品，送請杜忠誥、李轂摩鑑定，發現作品並非真跡，全案才爆發。杜忠誥及李轂摩得知作品被偽造後提告，許多買家也認為被詐騙，提告詐欺。

檢警調查，孫永光於2021、2022年間，在住家摹寫重置杜忠誥、李轂摩書法作品後，除偽簽署名，還偽刻杜、李印文，蓋於作品上偽造落款，再由莊增福放在其創立的「藏古雅集line群組收藏拍賣」群組上拍賣，買家下標購買後，莊男從中抽10％佣金，其餘歸孫男所有。

台北地檢署檢察官陳國安去年1月執行搜索，在莊增福、孫永光住處，扣得杜忠誥書法做品3幅、不詳姓名印章53個等，調查後依偽造文書起訴莊增福、孫永光。

至於著作權法部分，因雙方和解，杜忠誥、李轂摩撤告，不起訴；買家提告詐欺部分，檢察官認為，莊增福、孫永光在網路上販賣時，有註明作品是「款」，並交代不保證真假，由於販售的價錢與真品有落差，依罪嫌不足，不起訴孫、莊。

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