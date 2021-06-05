新北成州派出所2警確診 26人隔離結束健康返所開工

新北警蘆洲分局成州派出所上月傳出兩名警員確診，全所25人及1名工友共26人快篩陰性，經14天居家隔離、7天健康自主管理，並2度PCR檢測為陰性，今天全員返所開工。（記者吳仁捷翻攝）

2021/06/05 12:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警蘆洲警分局成州派出所在第一波疫情時，傳出兩名警員確診，分局立即安排所長等全體25人、1名工友快篩，幸都是陰性，警方安排26人居家隔離及自主健康管理，21天期滿後，二度PCR仍是陰性，蘆洲分局今天安排26人重返派出所執勤，並煮了一鍋湯圓，比照重新入厝，去除疫情，博得好彩頭，重新投入治安、防疫工作。

成州所上月14日起陸續傳出兩名警員身體不適染疫，實施全所同仁自主居家隔離，蘆洲分局緊急調度鄰近警力處理案件、受理報案，無縫接軌治安無間斷，服務不打折，除了兩名確診警員已在檢疫所隔離期滿，目前仍在居家自主隔離，25名官警、1名工友今天都重返派出所，分局為提振所內士氣，比照入厝，煮了一鍋湯圓，寓意趨吉避疫，讓官警們正常上班。

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蘆洲警分局長張國哲也率分局同仁，到成州所為重新開工的26人打氣；張國哲說，全所26人經14天居家隔離、7天健康自主管理，經2度PCR檢測陰性，在今天都健康返所上班，另2名確診警員恢復良好，陸續在檢疫所隔離期滿，目前居家自主隔離中，預計11日、13日上班。

蘆洲警方感謝市政府、警察局、醫護單位等全力支持，讓全所同仁以最快速度重返崗位，繼續為人民服務，繼續一同對抗疫情。

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警方準備湯圓寓意趨吉避疫，重新拚治安。（記者吳仁捷翻攝）

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