為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北成州派出所2警確診 26人隔離結束健康返所開工

    新北警蘆洲分局成州派出所上月傳出兩名警員確診，全所25人及1名工友共26人快篩陰性，經14天居家隔離、7天健康自主管理，並2度PCR檢測為陰性，今天全員返所開工。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警蘆洲分局成州派出所上月傳出兩名警員確診，全所25人及1名工友共26人快篩陰性，經14天居家隔離、7天健康自主管理，並2度PCR檢測為陰性，今天全員返所開工。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/06/05 12:55

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警蘆洲警分局成州派出所在第一波疫情時，傳出兩名警員確診，分局立即安排所長等全體25人、1名工友快篩，幸都是陰性，警方安排26人居家隔離及自主健康管理，21天期滿後，二度PCR仍是陰性，蘆洲分局今天安排26人重返派出所執勤，並煮了一鍋湯圓，比照重新入厝，去除疫情，博得好彩頭，重新投入治安、防疫工作。

    成州所上月14日起陸續傳出兩名警員身體不適染疫，實施全所同仁自主居家隔離，蘆洲分局緊急調度鄰近警力處理案件、受理報案，無縫接軌治安無間斷，服務不打折，除了兩名確診警員已在檢疫所隔離期滿，目前仍在居家自主隔離，25名官警、1名工友今天都重返派出所，分局為提振所內士氣，比照入厝，煮了一鍋湯圓，寓意趨吉避疫，讓官警們正常上班。

    蘆洲警分局長張國哲也率分局同仁，到成州所為重新開工的26人打氣；張國哲說，全所26人經14天居家隔離、7天健康自主管理，經2度PCR檢測陰性，在今天都健康返所上班，另2名確診警員恢復良好，陸續在檢疫所隔離期滿，目前居家自主隔離中，預計11日、13日上班。

    蘆洲警方感謝市政府、警察局、醫護單位等全力支持，讓全所同仁以最快速度重返崗位，繼續為人民服務，繼續一同對抗疫情。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    警方準備湯圓寓意趨吉避疫，重新拚治安。（記者吳仁捷翻攝）

    警方準備湯圓寓意趨吉避疫，重新拚治安。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》全國警察33人確診 雙北30人佔多數
    2021/06/01 20:33

    武漢肺炎》全國警察33人確診 雙北30人佔多數
    全國警察28人確診 雙北25人佔多數
    2021/05/30 21:29

    全國警察28人確診 雙北25人佔多數
    陳時中挨批「心中無警察」石明謹：4月底警即能公費打疫苗
    2021/05/26 12:40

    陳時中挨批「心中無警察」石明謹：4月底警即能公費打疫苗
    支援篩檢站！警察防護衣一脫「全身濕透」 網致敬：辛苦了
    2021/05/26 00:03

    支援篩檢站！警察防護衣一脫「全身濕透」 網致敬：辛苦了
    武漢肺炎》心疼警察辛勞 鄭文燦力挺：一路上最令人安心的背影
    2021/05/25 22:20

    武漢肺炎》心疼警察辛勞 鄭文燦力挺：一路上最令人安心的背影
    衰！確診者前腳剛進市場 警分局長率隊後腳跟宣導
    2021/05/22 18:01

    衰！確診者前腳剛進市場 警分局長率隊後腳跟宣導
    社會今日熱門
    調查局毒品丟失案行政懲處出爐 3人記1大過、2人記過2次
    2021/06/04 19:36

    調查局毒品丟失案行政懲處出爐 3人記1大過、2人記過2次

    李傅中武轟北市府調查失真 要求撤回報告澄清真相
    2021/06/04 19:40

    李傅中武轟北市府調查失真 要求撤回報告澄清真相

    北市大同分局又有1警確診 延平路派出所全面消毒
    2021/06/04 19:40

    北市大同分局又有1警確診 延平路派出所全面消毒

    涉入史上最大詐貸案470億元 潤寅千金被武肺嚇到了
    2021/06/04 20:22

    涉入史上最大詐貸案470億元 潤寅千金被武肺嚇到了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播