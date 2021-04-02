台鐵出軌》一家四口出遊遇劫！媽媽送開刀房急救 小女孩堅強祈禱

搭上出軌列車的男子中午1點多被送到國軍花蓮總醫院，右腿大腿以下已被壓斷，到院前已無生命跡象。（記者花孟璟攝）

2021/04/02 13:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵408車次往台東的太魯閣號今早在花蓮秀林鄉「清水隧道」出軌，搭上出事列車的傷者陸續送醫，住在新北蘆洲的田姓1家4口到台東找阿公阿嬤，媽媽傷勢最重、身上多處骨折氣血胸，就讀小學六年級的田小妹很堅強，她說「媽媽還在開刀房」，她要替媽媽祈禱、希望她平安。

家住新北市的田姓一家4口，由爸媽帶著一雙兒女搭乘出軌列車，要去台東找爺爺奶奶，一家人坐在第4車前排的位子，事發時12歲的小妹妹、10歲弟弟只有手臂等四肢擦傷挫傷，但媽媽卻是身上多處骨折、氣血胸被送到開刀房，爸爸則是右手骨折、下背及骨盆挫傷。小妹妹被問到「當時情況是否很可怕」？小妹妹說，只記得車廂內變得很漆黑，但現在她會堅強，要替開刀的媽媽祈禱，希望趕快好起來。

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清明假期到花蓮慈濟精舍當志工，住在汐止的邱姓慈濟志工搭到出事列車，邱姓志工右邊腹部撞傷，中午左右送到國軍花蓮總醫院，她說，她坐在第6節車廂，當時她正在車上看書，突然車子強烈搖晃撞擊後煞車，她的右腹部也被撞傷劇痛，車內停電完全看不到東西「感覺好恐怖」！

邱姓志工驚魂不定地說，她與同行共3名師姊在6車上等了很久很久，都無法出去，有一位師姊頭部撕裂傷、另1師姊肋骨受傷疼痛，車內電力空調都沒有，「也不知道到底過了多久」，有聽到有人在搶救、破壞車體的聲音，幸好有一個先生很勇敢，把窗戶打破2個才開始有空氣進來。她說，只知道前面車廂有人重傷，後面都輕傷，好不容易終於脫困送醫，到現在都還覺得心情很驚怕。

另一名下巴撞傷的王姓中國學生在北部國立大學就讀碩士班，因清明節學校休假到東部找朋友，他說，當時列車突然發生撞擊，經過3次緊急煞車才停住，自己搭乘的列車是在火車第一節車廂，位於隧道最外面，當下他的下巴挫傷、胸部感覺被擠壓，幸好傷勢不重。他說，跟著工作人員疏散到車外，通過時由於軌道上散落電車線及破碎的車體殘骸，須小心避開以免觸電，感覺很有秩序，感謝大家的幫忙。

國軍花蓮總醫院表示，截至中午共13人送到花蓮總醫院急救，以小妹妹的媽媽傷勢最重，下午已經轉慈濟醫院。至下午1點又患者陸續送醫，包括1不明身份男子ORCH（到院前無呼吸心跳）、1名男子小腿骨折，其餘多為挫傷、撕裂傷，目前傷患共21人（11男10女），重傷者有4人轉院花蓮慈濟醫院，醫院正在全力搶救中。

田小妹妹低頭默默整理自己的行李箱，慈濟師姊在旁軟言關心小妹妹身心狀況，但小妹妹很堅強，沒有掉一滴眼淚。（記者花孟璟攝）

慈濟師姊搭上出軌列車要到花蓮的慈濟靜思精舍當志工，卻發生出軌意外，3人都受到擦傷、撕裂傷等。（記者花孟璟攝）

國軍花蓮總醫院急診室不斷有傷患進入。（記者花孟璟攝）

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