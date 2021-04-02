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    台鐵出軌》馳援畫面曝光！新北特搜進入隧道搶時間救災

    新北特搜大隊長鍾世銘（左）整備特搜隊趕往花蓮太魯閣現場救援。（記者吳仁捷翻攝）

    新北特搜大隊長鍾世銘（左）整備特搜隊趕往花蓮太魯閣現場救援。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/04/02 13:42

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北消防局特搜先遣人員剛趕抵花蓮太魯閣事故現場，周祐陞組長帶領2車6人於今天下午12時40分抵達指揮站（仁水隧道南口），為爭取搶救時效，目前已進入隧道救災，其餘60名特搜人員、醫師，及25輛坍塌救援車等救災車輛，也陸續趕往現場加入救援。

    新北特搜大隊今天上午事發後，主動聯繫花蓮縣消防局，花蓮消防請求支援，特搜大隊隨即集結，前往台9線158K集結，特搜大隊出動的坍塌車上，配備大量支撐及破壞器材，目前也趕往馳援中。

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