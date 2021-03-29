美中貿易戰肥了地下匯兌 搶發台商逃命財半年「洗錢」逾7億

刑事局查獲地下匯兌集團，搜出855萬餘元現金。（記者姚岳宏攝）

2021/03/29 15:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年美中大打貿易戰，中國怕資金外逃，實施更嚴格的資本管制措施，中國台商的錢在當地動彈不得，只得利用地下匯兌將錢匯回台灣，刑事警察局上週破獲地下匯兌集團，初估該集團半年內至少經手7億元新台幣，中間抽取約500萬元手續費，已將謝姓主嫌等10人依違反銀行法送辦，正擴大清查資金流向。

刑事局調查，41歲謝姓男子為首的地下匯兌集團，在嘉義市西區開設藝品店，看準中國台商換匯不易，且審批期間常引來中國當局查稅，竟涉透過兩岸三地或四地，包括從泰國、越南等地，以異地收付方式將錢轉匯回台，部分也透過此管道從台灣匯至中國。

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警方指出，謝某協助客戶將境外人民幣、泰銖或越南盾換算成新台幣後，會透過旗下外務車手，分別在台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地區，向台商客戶交付及收取款項。

刑事局偵七大隊經數月蒐證，會同嘉義市警局刑大科偵隊等多個單位，在雲林縣、嘉義市及高雄市等地同步執行拘提及搜索勤務，查獲謝嫌等10人到案，查扣現金855萬2千元、汽車3部、手機、電腦等證物，警詢後將謝男等10人以涉銀行法等罪嫌，解送嘉義地檢署偵辦。

刑事局查獲地下匯兌集團，搜出855萬餘元現金。（記者姚岳宏攝）

警方查扣謝男多輛進口百萬名車。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣謝男多輛進口百萬名車。（記者姚岳宏翻攝）

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