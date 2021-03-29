為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    美中貿易戰肥了地下匯兌 搶發台商逃命財半年「洗錢」逾7億

    刑事局查獲地下匯兌集團，搜出855萬餘元現金。（記者姚岳宏攝）

    刑事局查獲地下匯兌集團，搜出855萬餘元現金。（記者姚岳宏攝）

    2021/03/29 15:36

    〔記者姚岳宏／台北報導〕去年美中大打貿易戰，中國怕資金外逃，實施更嚴格的資本管制措施，中國台商的錢在當地動彈不得，只得利用地下匯兌將錢匯回台灣，刑事警察局上週破獲地下匯兌集團，初估該集團半年內至少經手7億元新台幣，中間抽取約500萬元手續費，已將謝姓主嫌等10人依違反銀行法送辦，正擴大清查資金流向。

    刑事局調查，41歲謝姓男子為首的地下匯兌集團，在嘉義市西區開設藝品店，看準中國台商換匯不易，且審批期間常引來中國當局查稅，竟涉透過兩岸三地或四地，包括從泰國、越南等地，以異地收付方式將錢轉匯回台，部分也透過此管道從台灣匯至中國。

    警方指出，謝某協助客戶將境外人民幣、泰銖或越南盾換算成新台幣後，會透過旗下外務車手，分別在台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地區，向台商客戶交付及收取款項。

    刑事局偵七大隊經數月蒐證，會同嘉義市警局刑大科偵隊等多個單位，在雲林縣、嘉義市及高雄市等地同步執行拘提及搜索勤務，查獲謝嫌等10人到案，查扣現金855萬2千元、汽車3部、手機、電腦等證物，警詢後將謝男等10人以涉銀行法等罪嫌，解送嘉義地檢署偵辦。

    刑事局查獲地下匯兌集團，搜出855萬餘元現金。（記者姚岳宏攝）

    刑事局查獲地下匯兌集團，搜出855萬餘元現金。（記者姚岳宏攝）

    警方查扣謝男多輛進口百萬名車。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣謝男多輛進口百萬名車。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣謝男多輛進口百萬名車。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣謝男多輛進口百萬名車。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賭博網站透過嘉義台商地下匯兌1億多元 22人被起訴
    2020/03/31 09:35

    賭博網站透過嘉義台商地下匯兌1億多元 22人被起訴
    3個月洗錢50億 兩岸地下金流4主嫌收押
    2020/02/15 19:26

    3個月洗錢50億 兩岸地下金流4主嫌收押

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    洗錢基地藏內科 超跑男每月經手金額逾4億
    2019/12/27 15:47

    洗錢基地藏內科 超跑男每月經手金額逾4億
    百億地下匯兌案疑涉大選賭盤 博弈大亨羈押禁見
    2019/12/27 08:27

    百億地下匯兌案疑涉大選賭盤 博弈大亨羈押禁見

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    社會今日熱門
    自14樓墜落在小客車頂 59歲高雄市交警小隊長當場身亡
    2021/03/28 16:47

    自14樓墜落在小客車頂 59歲高雄市交警小隊長當場身亡

    公寓樓梯電燈開不開？鄰居互槓 他拿拔釘器站大門被警送醫
    2021/03/28 19:48

    公寓樓梯電燈開不開？鄰居互槓 他拿拔釘器站大門被警送醫

    醉倒廟口夜市鬧區險被撞 警急聯繫家屬接回
    2021/03/28 15:50

    醉倒廟口夜市鬧區險被撞 警急聯繫家屬接回

    他偷香油錢 挪監視器竟辯「怕被誤會」
    2021/03/28 16:07

    他偷香油錢 挪監視器竟辯「怕被誤會」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播