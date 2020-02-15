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首頁　>　社會

3個月洗錢50億 兩岸地下金流4主嫌收押

檢方查扣U盾396個。（記者蔡清華翻攝）

檢方查扣U盾396個。（記者蔡清華翻攝）

2020-02-15 19:26:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕武漢肺炎疫情當頭，橋頭地檢署破獲以公司為掩護，實際經營水房（地下匯兌據點），利用中國人頭帳戶（U盾）為非法賭博網站洗錢，去年12 月至今年2月3個月內洗錢金額高達10億人民幣，4落網主嫌收押。

橋檢2月12日分別搜索台中市西屯區據點，及中國在台業務處（台中市北屯區太原路）等地，查扣U盾396個、電腦主機27台、銀聯卡155張、手機127支、存摺53本，現金新台幣40餘萬元，名貴轎車BMW、瑪莎拉蒂、Lexus等3部，拘提39歲公司林負責人、26歲李業務主管、人事主管、中國在台林姓業務經理等14人到案。

經專案小組調查發現，集團成員先後在高雄市左營區、台中市西屯區等地設立水房據點，招募員工，並大量收購或承租中國人頭帳戶，為賭博網站進行洗錢作業，並從中賺取手續費。

集團以非法地下匯兑方式，將人民幣兌換為等額之新台幣，匯款或提領現金方式交給國內客戶，每月經手洗錢獲利金額，估計達百萬人民幣以上。

檢方訊後，訊問後，認林姓李姓、洪姓等人涉犯，以及中國在台林姓業務經理依賭博、銀行法、洗錢防制法等罪嫌，於2 月14 日向法院聲請羈押禁見獲准。其餘共犯則由檢察官諭知3 萬至5 萬不等金額交保或請回。

檢方查扣嫌犯代步名車。（記者蔡清華翻攝）

檢方查扣嫌犯代步名車。（記者蔡清華翻攝）

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