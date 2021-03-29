幫子女用電腦播卡通...已婚男驚見被戴4頂綠帽

一名人夫返家幫子女使用電腦播放卡通，才驚見被妻子戴上綠帽，提告後共獲賠45萬元。情境照

2021/03/29 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕一名長年因工作至國外出差的人夫，返家幫子女使用電腦播放卡通時，驚見被王姓妻子一口氣戴上4頂綠帽，憤而提告求償350萬元。士林地院審結，認為雖被告共同委任律師解釋，人夫未經同意合法取得證據，但審酌人夫民事訴訟權益、保障配偶權，並比較人妻與小王等侵害隱私權後，人夫作法尚未違反比例原則，判王姓人妻需與4名小王應分別連帶賠償共45萬元；可上訴。

人夫主張，夫妻2006年間結婚，然而，他2018年9月間返家協助小孩使用電腦播放卡通時，無意間發現妻子出軌；人夫羅列，妻子與吳姓小王在2011年10月13日至2015年12月5日間，至少上床70次，性愛地點遍及全台，知名摩鐵、吳男所開設的公司，甚至是自己家中都是歡愉地；另與張姓小王至少出軌1次、許姓小王至少2次、劉姓小王1次。

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人妻與4名小王共同委任律師解釋，人夫未經同意而不法侵入人妻的電腦，透過破解、侵入等不正手法窺視、竊取私密及數量大的LINE、雲端空間及電子郵件等虛擬領域，且LINE內容及GOOGLE郵件，屬個人隱私資訊，人夫已嚴重侵害配偶隱私權。

士院認為，人夫在婚姻存續期間，取得人妻與他人所傳遞的對話與照片等內容，縱使這些訊息為隱私，但在維護人夫民事訴訟權益及配偶權保障要求下，並比較人妻與小王等侵害隱私權後，人夫作法尚未違反比例原則，故分別依侵權時間長短，判人妻需與4名小王應分別連帶賠償共45萬元。

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