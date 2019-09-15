出版社負責人控妻偷吃 訴離反被控外遇生子

2019-09-15 11:47

〔記者溫于德／台北報導〕林姓出版社負責人指控妻子外遇，並侵吞他2000萬元還誣指包二奶，因此訴請離婚；但林妻反控丈夫外遇生子。台北地院審理後認為，夫妻感情長期疏離，且先後與異性友人逾越交往，又未自省，客觀上已難期待夫妻繼續婚姻生活，且雙方均有責任，上週判准離婚，可上訴。

林男提告指，夫妻感情原屬融洽，後有鑒於台灣出版業漸趨凋零，他選擇在1989年間前往中國展，但多年往返兩岸導致夫妻感情逐漸疏離；夫妻後來分房睡，他卻親耳聽見妻子與已婚男子親密對話，才知被戴綠帽，且妻子數度帶兩人兒女與小王會面。

同樣令林男無法忍受的是，他在中國出售房地所得2000萬元，遭妻子侵占拒還，且被誣陷包二奶、生小孩；此外，妻子在他開刀住院期間，不僅未現身照顧，待他出院後，還趕走前來照顧的同事，並更換家中門鎖，讓他無從返家，可見婚姻無法維持，訴請離婚。

但林妻拒離並反駁，丈夫包二奶、生小孩，還要求她接受該名小孩，她才會透過書面告訴丈夫不願再與之同住，且丈夫生活揮霍無度，經商大膽冒進，另為達成借款目的，2015年起多次協同公司員工或親友，到家中鬧事，她迫於無奈，才更換住家鑰匙。

至於被控未前往醫院照顧一事，妻子解釋，丈夫隱瞞她住院在先，後雖前往醫院探望，丈夫卻提早辦理出院返家，還帶著胞弟與郭姓員工上門鬧事，她才要求郭姓員工離開；另就被控偷吃已婚男子部分，妻子辯稱，該男子僅是公司客戶，純屬普通友誼關係。

法官審理後認為，林妻確實結交男友，林男則與對岸女子生下小孩，且夫妻會因財務問題發生劇烈爭吵，至今分居多年。

審酌夫妻感情疏離，且先後與異性友人逾越交往，又未自省，正常夫妻間所應具備互信、互諒、互愛之情感基礎已不復存在，客觀上已難期待夫妻繼續婚姻生活，且雙方均有責任，判准離婚。

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