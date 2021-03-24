警兒性侵他嗆聲遭檢舉下架 小商人嗆：要玩就遍地開花

南投縣某高中男學生去年涉性侵同班女同學，後被爆出他是南投警局局草屯分局警員的兒子，引發輿論撻伐。（資料照）

2021/03/24 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣某高中男學生去年涉性侵同班女同學，並爆出他是南投警局局草屯分局警員的兒子，引發輿論撻伐。近期部分網路論壇因部分內容提及少年名字文章未刪除，被南投縣府以違反《兒少法》開罰6萬元，再度引發網友不滿，網紅「小商人」更為此在臉書發文怒槓縣府，不過，今日小商人再度指出，他的貼文又遭檢舉而消失，他為此怒嗆「我主張惡法非法」、「既然要玩，我們片（遍）地開花開給你看」、「我連縣市長找人（改名）一起選」。

南投縣某高中男學生去年爆出涉性侵同班女同學，有網友將男學生照片、姓名等資料公布，引發網友肉搜，南投縣政府要求各網站移除相關文章，本月11日更對「巴哈姆特」開罰6萬元罰鍰並要求改善，若未改善將可連續開罰。此舉也再度引發網友強烈反彈，紛紛以各種諧音及藏頭內容來表達不滿。

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其中網紅「Gtokevin小商人」昨日也陸續在臉書發文，他直接公布該名男學生的姓名，並標註南投縣警局嗆聲「6萬而已，來」！不過之後他又陸續發文指出，該篇貼文遭到檢舉而被下架，他為此烙下狠話，想「徵求草屯的鄉民改名叫『XXX口交惡徒』參選南投第二選區縣議員」，並嗆「這個世上除了錢，沒有人可以要我刪文。」

今上午小商人則再度發文，表示自己發文請鄉民改名「口交惡徒XXX」選議員的內容，竟又遭檢舉並被移除，他為此再度嗆聲「既然要玩，也不一定只在南投，我們片地開花開給你看。」、「不要真的以為是說說而已，我主張惡法非法」，並批「如果南投縣政府只是用國家機器讓網友臣服於法律之下，高壓勢力不讓你有抵抗的機會，要你學習卑躬屈膝臣服統治，網友就讓你看見什麼是野蠻的驕傲。」、「縣市長保證金20萬，誰跟你議員，我連縣市長找人一起選。要來亂一起亂」，並強調「我有兩個事情無法跪下去，一是正義，二是林北不願意，如此而已。」

小商人上午表示，他昨日後來的貼文又遭檢舉而消失，他為此怒嗆「我主張惡法非法」、「既然要玩，我們片（遍）地開花開給你看。」（圖擷自臉書）

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