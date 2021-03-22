南投警兒性侵案挨罰！「巴哈姆特」發聲明還原六度交手紀錄

針對遭南投縣政府開罰6萬元，巴哈姆特22日晚間發出聲明，還原整起事件過程，並強調該站未拒絕刪文。（圖擷取自巴哈姆特網站）

2021/03/22 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣某高中男學生去年涉性侵同班女同學，當時引起網友譁然、更灌爆草屯分局臉書，有網友在網路公布男學生照片、姓名及馬賽克等口交照，其中知名論壇「巴哈姆特」因有部份文章未刪除，被南投縣府以違反《兒少法》開罰6萬元，若未改善將可連續開罰。對此，巴哈姆特22日晚間發出聲明，還原整起過程，並強調該站「未拒絕刪文」。

南投縣某高中男學生去年爆出涉性侵同班女同學，有網友將男學生照片、姓名及馬賽克等口交照都公布，引發網友肉搜大曝個資，由於此舉恐已違反《兒童及少年福利與權益保障法》；南投縣政府要求各網站移除相關文章，但「巴哈姆特」網站論壇仍有部份文章未刪除，縣府本月11日依該法第46條開罰「巴哈姆特」6萬元罰鍰，並要求改善，若未改善將可連續開罰。

請繼續往下閱讀...

面對南投縣府開罰，「巴哈姆特」版務今下午先在該站發文向網友喊話：｢我做人坦蕩蕩，場外我坦著。｣

「巴哈姆特」今晚7時再透過站務中心發出聲明稿回應，強調該站重視兒少權益，並還原與縣府的來往，縣府於2020年10月間首次來函要求刪文24篇，11月間也再度來函感謝配合刪文，12月間第三次來函，再度要求刪除406篇文及83篇作者個資，「收到函件之後，本站皆主動與該府承辦人員聯繫溝通，進行實質作業上的討論，並無拒絕或消極不作為情事」。

「巴哈姆特」聲明全文如下：

對於報載南投縣政府因兒少法裁罰巴哈姆特六萬元一事，巴哈姆特站方聲明如下：

一、巴哈姆特重視兒少權益

巴哈姆特成立二十餘年，基於站上使用者多為年輕族群，一直以來都非常關心兒少問題，持續並積極配合 iWIN 及協助政府各級機關處理相關違法事件，也曾數次主動通報緊急事件，並獲得由 iWIN 頒發的多次獎項。

二、巴哈姆特並未拒絕刪文

南投縣府於2020年10月間首次來函要求刪文計24篇、11月間來函感謝配合刪文並要求協助相關宣導、12月間第三次來函，要求刪除406篇文章及提供83篇文章作者個資；收到函件之後，本站皆主動與該府承辦人員聯繫溝通，進行實質作業上的討論，並無拒絕或消極不作為情事。

三、第三次來函之處置

南投縣府第三次來函時，因疑似違法文章已高達406篇，巴哈姆特基於往年經驗，與南投縣府溝通處理方式，因當時網友發文已經出現大量諧音、影射、反串文章，若大量刪文將導致更多的網友非理性討論，亦難以管理，反而無助於保護該員個資，故與承辦人溝通後並未進行單次的大規模刪文，改採人工刪除活躍之違法貼文，並由系統依時間自動清除非活躍貼文等方式進行處理。

對於三月中突收到南投縣府第四次來函並進行裁罰一事，巴哈姆特表示遺憾並將進行內部檢討，並重申對於兒少及個資的重視，以克盡善良管理者之責。

【簡易事件表】（不含雙方非書面之溝通）

2020/10/16 南投縣府來函，依《兒童及少年性剝削防制條例》第14條、《性侵害犯罪防治法》第13條，要求刪除田姓少年相關文章，計24篇

2020/10/20 巴哈姆特第一次回函

2020/11/24 南投縣府第二次來函感謝配合移除違法貼文，並代為宣導兒少法相關規定

2020/12/23 南投縣府第三次來函，依《兒童及少年福利與權益保障法》第69條、《少年事件處理法》第83條，要求刪除406篇文章，並要求提供83篇文章作者IP與註冊資料

2021/2/4 巴哈姆特第二次回函

2021/3/11 南投縣府第四次來函，依《兒童及少年福利與權益保障法》第46條第3項、第94條第1項，裁罰六萬元並限期七日內改善

根據《兒童及少年福利與權益保障法》第69條，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對下列兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊，其中包括「為刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法