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    提及南投警兒性侵案 黃捷聲援「巴哈姆特」：性犯罪絕不寬貸

    高雄市議員黃捷強調「性犯罪絕不寬貸」。（翻攝自臉書）

    高雄市議員黃捷強調「性犯罪絕不寬貸」。（翻攝自臉書）

    2021/03/23 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕南投縣某高中男學生去年涉性侵同班女同學，引發外界譁然，有網友在網路公布男學生姓名及相關照片，而知名論壇「巴哈姆特」也有部份文章未刪除，被南投縣府以違反《兒少法》開罰6萬元，若未改善將可連續開罰，南投縣府此舉引發討論，高雄市議員黃捷對此做出聲援，並強調「性犯罪絕不寬貸」。

    南投縣某高中男學生去年涉性侵同班女同學，事後相片及個資在網路上快速傳播，有違反《兒少法》之嫌，南投縣府隨後要求各平台移除相關文章，其中論壇「巴哈姆特」被指文章未刪除，南投縣府祭出6萬元罰鍰。

    「巴哈姆特」22日晚間發出聲明，還原整起過程，並強調該站「未拒絕刪文」，收到要求刪文的函件後，皆主動與縣府承辦人員聯繫、溝通，並進行實質作業上的討論，並無拒絕或消極不作為情事。

    此事引發軒然大波，後續更是不少網友力挺「巴哈姆特」，直呼「巴哈姆特我大哥」。

    「抓到了，性騷擾惡徒！」黃捷在臉書上表示，鳳山出現性騷犯，會跟蹤上班女性並做出性騷舉動，目前這名嫌犯已被繩之以法，黃捷也要求鳳山警分局，盤點捷運站及周遭社區監視器，確保民眾安全。

    黃捷也在文中提及南投警兒性侵案，呼籲「即便是出社會的成年人、在學的莘莘學子，或是南投警察的兒子，只要是觸犯性暴力等刑法，同樣都要受到處罰！」

    黃捷聲援巴哈姆特，並強調「請恪遵性別分際，尊重每個人的身體自主權，對於性騷擾、性霸凌或性侵害案件我絕不縱容，也絕對不會退縮！」

    不少網友紛紛留言表示「南投縣政府熱身中」、「說好不講南投警察兒子的怎麼又提了，小心被南投縣政府罰款喔....」、「有講南投警察兒子我就給讚」、「可以分享到南投市政府嗎？」、「議員撿到槍耶」。

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