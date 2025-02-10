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    海軍軍艦士兵竟有中國身分證！ 調查局函請移民署查辦

    調查局近期將以違反兩岸人民關係條例，函請內政部移民署查辦楊姓士兵。（資料照）

    調查局近期將以違反兩岸人民關係條例，函請內政部移民署查辦楊姓士兵。（資料照）

    2025/02/10 13:24

    〔記者王定傳／台北報導〕網紅八炯自製的中國統戰紀錄片，揭露中共以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中國居民身份證」，調查局獲悉後立即召開會議瞭解並採對應作為，經查確有部分國人領有「中國居民身份證」或「居民戶口簿」；據了解，持有中國身分證的國人中，有一名海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵，因中配母親私辦而持有中國身分證，調查局近期將以違反兩岸人民關係條例，函請內政部移民署查辦。

    網紅八炯和「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，下集揭露中共以優渥條件誘騙台灣人辦理中國「銀行卡」、「身分證」和「居住證」，強調辦身分證能藉此獲得中國貸款，還宣稱兩岸發生衝突時會比較安全，更有中間人透露，台灣有10萬、20萬人參辦中國身分證。

    調查局認此舉不單純是違反法令，更涉及國家認同等國安問題，為避免國安破口，立即召開會議瞭解並採對應作為，將領有「中國居民身份證」或「居民戶口簿」的國人，依法函送內政部依職權查處。

    今年2月初，內政部長劉世芳也表示，內政部目前已約談30多人調查是否持有中國身分證，過年前有3位被取消戶籍；另也發現，北中南有3到5間類似公關公司代辦身分證，目前正在調查是否違反兩岸人民關係條例。

    據了解，這些人中，有一名海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵因中配母親私辦而持有中國身分證，調查局近期將以違反兩岸人民關係條例，函請移民署查辦。

    國人在中國設有戶籍、領用「中國護照」或持有「中國身份證」，依兩岸人民關係條例規定，將由戶政機關註銷其在台灣的戶籍，並因此喪失其在台灣選舉、罷免等公民權，以及其他可以享有的相關權利，包含健保、長照資格等，且原本的責任及義務，並不會因此喪失或免除。

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