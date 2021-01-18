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    傻眼！硬要切入車道被叭 轎車男駕駛怒砸機車騎士雞排

    要切入快車道的小客車男駕駛不滿被按喇叭，下車砸機車騎士雞排。（記者王俊忠取自網路）

    要切入快車道的小客車男駕駛不滿被按喇叭，下車砸機車騎士雞排。（記者王俊忠取自網路）

    2021/01/18 13:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕1名騎機車的男騎士於17日下午行經台南市南區夏林路時，遇到1輛白色小客車從路旁要往左切進入快車道，騎士覺得對方應禮讓直行車、拒絕讓道，小客車男駕駛硬要切入，騎士猛按喇叭、嗆說「沒看到車喔！」小客車駕駛開窗回嗆「三小啦！」，接著停車把1塊雞排砸向騎士。轄區南市警六分局表示，因當事人尚未提告，如機車騎士提告，會依公然侮辱等罪嫌查辦開車的雞排哥。

    有網友在臉書社群「爆料公社」PO出這段行車糾紛影片，引發網友熱議，影片中1輛白色小客車從右側路旁要左切進入快車道，機車騎士直行不願禮讓對方，但小客車卻加速硬要切入機車行駛位置的車道，騎士不滿按喇叭示警嗆說「沒看到車喔！」不料小客車駕駛人開窗反嗆「三小啦！」，隨即在路中間停車，男駕駛下車就用手上雞排怒砸機車騎士，騎士表示自己有在錄影，小客車駕駛不甩地說「錄啊！」隨即上車離去。

    男騎士把機車騎到路邊、自我調侃的說，自己被丟雞排了，同時瞧著小客車說出對方的車牌號碼。

    轄區南市警六分局金華派出所長賴杰賢18日表示，目前尚未接獲相關報案或交通違規檢舉，建議機車騎士能提供完整蒐證影像給警方查處；初步檢視PO文影片，該名小客車男駕駛可能涉及刑法妨害自由、公然侮辱罪嫌與交通違規等，如當事人提告，警方會受理依法偵辦。

    白色小客車（右側）硬要切入快車道。（記者王俊忠取自網路）

    白色小客車（右側）硬要切入快車道。（記者王俊忠取自網路）

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