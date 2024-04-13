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偷吃激情變悲情 正妹遇狼賠上清白

高雄一名正妹暪著男友偷吃竟遇惡狼。示意圖（資料照）（記者黃佳琳攝）

高雄一名正妹暪著男友偷吃竟遇惡狼。示意圖（資料照）（記者黃佳琳攝）

2024/04/13 09:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名正妹小潔（化名）暪著男友用交友軟體認識黃男，兩人短暫激情後小潔想脫身，但黃男不肯，要求小潔轉當炮友，小潔不同意，竟被黃男恐嚇硬上，事後小潔報警，黃男賠10萬元換和解，被法官依強制性交罪判刑1年8月、緩刑3年。

判決指出，2021年12月，小潔透過交友軟體結識黃姓男子，兩人相約見面並發生性行為後，小潔嚐完鮮想脫身，卻沒想到黃男竟暈船，死纏著小潔不放，小潔告訴他自己有男友，不可能跟黃男在一起，黃男念頭一轉，改要求小潔當他炮友即可。

小潔不願意，黃男傳訊給她，恐嚇「我知道妳家人跟妳工作的地點，妳不知道我生氣起來有多恐怖」，小潔擔心家人和自己的安危，被迫與黃男見面後，竟被黃男硬上得逞；事後，黃男仍不肯放過小潔，多次傳訊「我知道你男友的聯絡方式，別逼我把我們的影片傳給你男友看，讓你男友知道你在這段期間多麼的可惡」、「不想要妳的影片外流，就趕緊和我聯絡」。

小潔無奈報警，高雄地院審理時，黃男自知理虧，掏出10萬元和小潔和解，小潔也同意原諒他；法官認為黃男未能克制私慾，對小潔做出逾越法律規範的行為，但事後有悔悟之心，也獲被害人諒解，惡行非大，因此依強制性交罪判刑1年8月、緩刑3年，須提供80小時義務勞務，及參加法治教育2場次，可上訴。

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