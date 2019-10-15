不滿被取締…在臉書辱警死T 男子GG了

2019-10-15 16:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子今年4月開著車牌被註銷的愛車，行經信義區時，遇到警方攔查，慘被拔牌扣車，因而心生不滿，除了在現場與警方發生言語衝突外，還在個人臉書及臉書社團內辱警「…警察，騎車要注意不要跌倒」、「死T」等語。警方請他到案說明，他卻又在臉書上PO問辱罵派出所。基隆地檢署近日偵結，依涉犯妨害自由等罪，將張男起訴。

檢警調查，張姓男子因為車輛未依規定檢驗，超過時效，被監理站註銷車牌，但他仍違規駕車上路，被信義派出所員警發現攔下查看。警方調查後，得知該車車牌已遭到監理站註銷，依法拆牌扣車，張男得知結果，氣憤下車對著警方錄影。

張男返家後上網將影片上傳到個人臉書及臉書上社團內，並敘述「某些警察就是特別下流會玩那三位警察，騎車要注意不要跌倒欸尤其那位死T員警」等語，導致警員名譽受損且心生畏懼。

未料，派出所請張男到所內說明時，他卻不願出面，反而在臉書上PO文「去妳媽的…XX所…別讓人抓到把柄喔」辱罵公然派出所。所長便在職務報告內詳述此是，一併對張姓男子提出告訴。

檢察官偵訊時，張男承認有在臉書上貼文，但否認是罵警察，宣稱是警察自己對號入座。

檢察官偵訊後，認定張男涉犯公然侮辱、加重毀謗及恐嚇、侮辱公署等罪，依法將她起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法