逼少女簽本票還硬上 惡狼判刑3年6月

新北地院。（資料照）

2021/01/18 12:46

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子把手機借給14歲少女A女，但因手機遭少年警察隊警察扣押，邱男竟以賠償手機費用為由，要求A女簽下6500元本票，並強行硬上得逞，新北地院審理後，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處邱男3年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，邱男因借手機給少女使用，卻遭少年警察隊警察扣押，竟於去年2月18日，騎車把A女帶回住處，命她簽下6500元本票後，更自行脫光衣物，把A女推倒在床上，不顧A女反抗，強行硬上得逞。

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A女原無意將遭性侵害一事公諸於世，經壓抑、隱忍數日後，才告知較信任的學校老師，本案因而曝光，法院審理時，邱男否認犯行。

但合議庭認為，A女前後指訴情節並無重大瑕疵，亦無無虛構陷人於罪情形，且她可清楚說明並描繪邱男住家房間內擺設，案發後並將遭性侵情節告知親友，並有哭泣、緊張、害怕等情緒反應。

另外，邱男的床單上經檢驗混和有他的精子細胞及A 女的上皮細胞層，且邱男事後曾傳訊要A女「你確定沒亂說話？」

合議庭綜合上述證據判定有罪，斥責邱男所為已然侵害A女的性自主決定權及人格尊嚴，亦造成A女出現失眠、情緒不穩、恐懼的情緒反應，形成難以抹滅的心理創傷，犯後否認犯行，態度不佳，迄未與A女道歉、和解或賠償，而無彌補、悔過之意，判刑3年6月，可上訴。

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